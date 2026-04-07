به گزارش ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین، در بازدید از مناطق مرزی شهرستان پاوه با بیان اینکه نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی حضور پررنگ و فعالی در مناطق مرزی دارند، اظهار کرد: با تلاش نیروهای مسلح و مجموعه‌های امنیتی، آرامش کامل در مرز حاکم است و نظارت و کنترل‌های لازم به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم در مناطق مرزی افزود: در حال حاضر کسب‌وکار و فعالیت‌های روزمره مردم در این مناطق به روال عادی جریان دارد و هیچ‌گونه اختلالی در روند زندگی و فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان مشاهده نمی‌شود.

استاندار کرمانشاه گفت: دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف نیز در منطقه حضور فعال دارند و امور جاری و خدمات‌رسانی به مردم توسط این مجموعه‌ها به‌صورت منظم در حال مدیریت و پیگیری است.

حبیبی با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مناطق مرزی اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی و پیگیری‌های مستمر مسئولان محلی از جمله فرماندار، بخشدار و سایر دست‌اندرکاران، روند خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به مسائل منطقه با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

وی بر اهمیت حفظ امنیت و آرامش در مناطق مرزی تأکید کرد و گفت: تأمین امنیت پایدار در مرزها از اولویت‌های مهم مدیریت استان است و با همکاری همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم شرایط مناسب برای زندگی و فعالیت مردم در این مناطق بیش از پیش فراهم شود.

