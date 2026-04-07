خانه



استان‌ها



خوزستان ۱۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶:۱۵

تشکیل کارگروه ارزیابی خسارات جنگ در خوزستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: کارگروه تخصصی در استان برای بررسی و ارزیابی خسارت‌های جنگ به واحدهای تولیدی تشکیل شده است تا روند بررسی خسارت‌ها و ارائه بسته‌های حمایتی برای احیای واحدهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود.