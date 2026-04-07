تشکیل کارگروه ارزیابی خسارات جنگ در خوزستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: کارگروه تخصصی در استان برای بررسی و ارزیابی خسارتهای جنگ به واحدهای تولیدی تشکیل شده است تا روند بررسی خسارتها و ارائه بستههای حمایتی برای احیای واحدهای آسیبدیده با سرعت بیشتری دنبال شود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرام روانبخش بیان کرد: جلسات مختلف با صنعتگران برای بررسی خسارت جنگ به واحدهای تولیدی در حال برگزاری است و تلاش بر پیگیری فوری مشکلات واحدهای آسیب دیده درجنگ رمضان ادامه دارد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ چرخه تولید و حمایت از فعالان اقتصادی در این شرایط حساس عنوان کرد: شناسایی دقیق خسارتها و تسریع در روند جبران آسیبهای وارد شده بر واحدهای تولیدی برای جلوگیری از خلل در روند تولید بسیار ضروری است.