حمله آمریکایی-صهیونی به یک محل نظامی و یک خودروی شخصی در تبریز

بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در روز دوشنبه ۱۷ فروردین، یک محل نظامی در قراملک و یک خودروی سبک شخصی در تفرجگاه عینالی مورد حمله دشمن متجاوز صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفت که در این حملات، هیچیک از هموطنان آسیب ندیدند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، طبق این اطلاعیه، امروز سه واحد نظامی کشورمان در اطراف شهر تبریز با پهبادهای دشمن متخاصم درگیر شدند.

بدین ترتیب مجموع شهدای جنگ تحمیلی رمضان در آذربایجان شرقی تا امروز دوشنبه ۱۷ فروردین، به ۱۸۷ نفر (بدون تغییر نسبت به دیروز) و مجموع مجروحین به هزار و ۴۷۹ نفر رسید که تنها درصدی از این عزیزان در مراکز درمانی بستری هستند. 

همچنین به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند، برنامه‌ریزی‌های لازم برای پایدار نگه داشتن زیرساخت‌های حیاتی در استان اعم از آب، برق، گاز و... انجام شده و مردم از این بابت نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند. 

