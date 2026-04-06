مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
خسارت 86 مدرسه در استان ایلام بر اثر حملات دشمنان / روند ترمیم و بازسازی آغاز شده است
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام به وضعیت مدرسههای خسارتدیده از جنگ رمضان در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 86 مدرسه در سطح این استان بر اثر حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان خسارت دیدهاند.
به گزارش ایلنا، ایرج زینیوند افزود: این 86 مدرسه نیاز به ترمیم و بازسازی دارند و بر این اساس روند سازندگی بر این احداث مجدد این مدارس آغاز شده است. در این راستا اقدامات لازم برای شتاببخشی به روند بازگشایی این مراکز آموزشی در دستور کار ویژه قرار دارد.
وی بر لزوم پیگیریهای قانونی در این حوزه تأکید کرده و در این رابطه ادامه داد: پیگیری حقوقی اقدامات ضد حقوق بشری دشمنان در حمله به مدارس و جبران خسارت مدارس آسیبدیده از طریق مراجع قانونی داخلی و بینالمللی بسیار ضروری است و مورد تأکید قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام اظهار داشت: روند بازسازی مدرسههای آسیبدیده از روز گذشته کلید خورده است. هدفگذاریها بر ترمیم 80 درصدی این فضاها تا پایان هفته جاری است تا مدرسههای استان را بهتر و ایمنتر از زمان پیش از آغاز جنگ بازسازی کنیم.