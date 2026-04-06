وداع باشکوه مردم و خانواده صنعت پتروشیمی با دو شهید حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش ایلنا از خوزستان، مراسم باشکوه وداع با پیکر مطهر دو تن از شهدای شرکت فجر انرژی خلیج فارس در حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار، مدیران عامل و کارکنان صنعت پتروشیمی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی در شهرستان بندر ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این آیین معنوی، حاضران با حضور پرشور خود ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های والای امام راحل و رهبر شهید انقلاب تجدید میثاق کردند.

پیکرهای مطهر شهدای جهادگر صنعت بر دستان مردم قدرشناس و خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی تشییع و بدرقه شد.

در جریان این مراسم، پیام دکتر پاک نژاد وزیر نفت، قرائت شد.

پیکرهای مطهر این شهدای والامقام در زادگاهشان به خاک سپرده می‌شود.

