وداع باشکوه مردم و خانواده صنعت پتروشیمی با دو شهید حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فجر انرژی خلیج فارس
به گزارش ایلنا از خوزستان، مراسم باشکوه وداع با پیکر مطهر دو تن از شهدای شرکت فجر انرژی خلیج فارس در حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با حضور گسترده مردم ولایتمدار، مدیران عامل و کارکنان صنعت پتروشیمی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی در شهرستان بندر ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این آیین معنوی، حاضران با حضور پرشور خود ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمانهای والای امام راحل و رهبر شهید انقلاب تجدید میثاق کردند.
پیکرهای مطهر شهدای جهادگر صنعت بر دستان مردم قدرشناس و خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی تشییع و بدرقه شد.
در جریان این مراسم، پیام دکتر پاک نژاد وزیر نفت، قرائت شد.
پیکرهای مطهر این شهدای والامقام در زادگاهشان به خاک سپرده میشود.