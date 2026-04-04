به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، به منظور تسهیل تردد شهروندان در شرایط جنگی، خدمات دهی شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط بی‌آرتی تا ۳۱ فروردین ماه سال جاری رایگان شد.

بر همین اساس خدمات‌دهی خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله و همچنین اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج، تا ۳۱ فروردین رایگان است.

این تصمیم با هدف تسهیل تردد شهروندان در شرایط ویژه جنگی با دستور یعقوب هوشیار شهردار تبریز اخذ شده است.

