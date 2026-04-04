مترو و بی‌آرتی تبریز تا ۳۱ فروردین رایگان است
در راستای تسهیل تردد شهروندان با دستور شهردار تبریز، خدمات دهی شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط بی‌آرتی تا ۳۱ فروردین رایگان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، به منظور تسهیل تردد شهروندان در شرایط جنگی، خدمات دهی شبکه حمل و نقل ریلی مترو و خطوط بی‌آرتی تا ۳۱ فروردین ماه سال جاری رایگان شد.

بر همین اساس خدمات‌دهی خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله و همچنین اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج، تا ۳۱ فروردین رایگان است.

این تصمیم با هدف تسهیل تردد شهروندان در شرایط ویژه جنگی با دستور یعقوب هوشیار شهردار تبریز اخذ شده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
