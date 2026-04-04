مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان:

طرح نظارت بر بازار آذربایجان شرقی همچنان ادامه دارد

طرح نظارت بر بازار آذربایجان شرقی همچنان ادامه دارد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: با پایان بازه زمانی اجرای طرح نظارتی نوروز و رمضان (۱۵ بهمن ۱۴۰۴ الی ۱۵ فروردین ۱۴۰۵)، طرح نظارتی ویژه جنگ رمضان با همان قوت در روزهای پیش رو ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی صابر پرنیان با اعلام این خبر افزود: طرح نظارتی ویژه جنگ رمضان با اولویت کالاهای اساسی و مشمول کالابرگ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح در ایام تعطیلات نوروز نیز بدون وقفه اجرا شد، اضافه کرد: مهمترین رویکرد در این سری از بازدیدهای میدانی از سطح عرضه کالا و خدمات، برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری دستگاه‌ها و ادارات مرتبط می‌باشد.

پرنیان با اشاره به همزمانی اجرای طرح بازرسی نوروزی با آغاز جنگ رمضان، اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۰ اسفند الی ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ بالغ بر ۲ هزار و نهصد مورد گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده است.

مدیرکل صمت استان گفت: این تعداد بازرسی منجر به تشکیل ۴۳۰ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش ۱۱ میلیارد تومان شد.

وی از شهروندان خواست موارد تخلف احتمالی را به سامانه تلفنی ۱۲۴ این اداره کل و یا ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع رسانی کنند.

