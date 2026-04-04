ایلنا از البرز گزارش میدهد؛
بازدید خبرنگاران از پل B1 کرج؛ آغاز عملیات بازسازی با توان داخلی پس از حملات دشمن+فیلم
معاون استاندار البرز: پل B۱ کاربرد نظامی نداشت
خبرنگاران و اصحاب رسانه روز ۱۵ فروردین از پل B1، یکی از پروژههای حیاتی کنارگذر شمالی کرج که در حملات موشکی و پهپادی دشمن آسیب دید، بازدید کردند. در این بازدید، مدیر اجرایی پروژه و مسئولان بیمارستان امام علی کرج ضمن ارائه جزئیات از خسارات وارده به پل و وضعیت مجروحان حادثه، از آغاز عملیات بازطراحی این پروژه ملی با استفاده از توان مهندسان داخلی خبر دادند. بازسازی پل B1 که نقش بسزایی در کاهش ترافیک و تسهیل ارتباطات کشور داشت، در کوتاهترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، پل B1 یکی از پروژههای استراتژیک کنارگذر شمالی کرج که نقش مهمی در تسهیل ارتباطات و کاهش ترافیک بین پایتخت و ۱۴ استان کشور داشت، در پی حملات هوایی، موشکی و پهپادی دشمن به شدت آسیب دید. با این حال، مهندسان داخلی عزم راسخ خود را برای بازسازی این پروژه ملی جزم کردهاند و عملیات بازطراحی آن با سرعت در حال آغاز است.
در حاشیه بازدید خبرنگاران از این پروژه، ابوالفضل رحمانی، مدیر اجرایی پروژه، ضمن ارائه توضیحاتی درباره خسارات وارد شده به این پل و روند بازسازی آن، از اقدامات جدید در جهت تکمیل این پروژه عمرانی سخن گفت و تأکید کرد که متخصصان ایرانی توانایی بازسازی پل B1 را در کوتاهترین زمان ممکن خواهند داشت.
خسارات ناشی از حملات به پل B1 و نقش حیاتی آن در کاهش ترافیک
در ابتدای بازدید، رحمانی در خصوص میزان خسارات وارده به پل B1 گفت: این پل که در مراحل پایانی ساخت بود، در حملات اخیر دشمن به شدت آسیب دید. این پروژه بهعنوان یک پروژه عمرانی مهم، نقش بسزایی در کاهش ترافیک و تسهیل تردد در محور کرج به استانهای غربی کشور ایفا میکرد. پل B1 هیچگونه کاربری نظامی نداشته و تمام فعالیتها بهمنظور خدمترسانی به مردم و بهبود وضعیت حملونقل بوده است.
وی افزود: از تعداد ۷ پایه این پل، ۶ پایه به شدت آسیب دیده است و کابلهای ضلع جنوبی نیز در اثر حملات پهپادی قطع شدهاند. با این حال، عرشه پل همچنان پابرجاست و بهزودی عملیات بازسازی آن با استفاده از توان داخلی آغاز شده است.
آغاز عملیات بازطراحی پل B1 با تکیه بر توان مهندسان داخلی
در ادامه صحبتهای رحمانی، وی تأکید کرد که با وجود خسارات وارد شده، عملیات بازطراحی پل B1 به سرعت آغاز شده است.
وی افزود: با تکیه بر توان مهندسی داخلی و استفاده از متخصصان ایرانی، بازسازی این پروژه آغاز شده است و امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن شاهد تکمیل آن باشیم. این پروژه نماد توان مهندسی کشور است و متخصصان ایرانی میتوانند آن را به بهترین نحو ممکن تکمیل کنند.
رحمانی همچنین از مردم بابت تأخیر در بهرهبرداری از این پروژه عذرخواهی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همراهی و حمایت مردم، این پروژه بزرگ عمرانی به زودی به بهرهبرداری برسد.
گفتوگو با مجروحان حادثه
پس از بازدید از پل B1، خبرنگاران استان البرز به بیمارستان امام علی(ع) کرج رفتند تا از وضعیت مجروحان حادثه اطلاع پیدا کنند.
در بیمارستان، تعداد زیادی از افراد زخمی که در پی حملات به این پل آسیب دیده بودند، پذیرش شدهاند. بیشتر این مجروحان مسافران نوروزی بودند که بیخبر از حملات اولیه، وارد منطقه شده و در حمله دوم آسیب دیدند.
شهادت پاکبان مدیریت شهری کرج
یکی از مجروحان که کارمند خدماتی شهرداری کرج بود، گفت: من به اتفاق همکارانم پس از حمله اول به منطقه آمدیم تا جاده را پاکسازی کنیم، اما در حمله دوم مجروح شدم.
وی با اشاره به شهادت یکی از همکاران شهرداری کرج، ادامه داد: متأسفانه یکی از همکارانم در این حادثه به شهادت رسید. در موج دوم حمله دشمن به پل B1، شهید «بهمن دکامی» همکار خدوم واحد فضای سبز منطقه یک شهرداری کرج در اثر اصابت پرتابه های ناشی از انفجار به شهادت رسید.
چرا جاده پس از حمله اول مسدود نشد؟
یکی دیگر از از مجروحان حادثه پل B1 نیز که در حمله دوم به شدت مجروح شده بود انتقاد کرد که بعد از حمله اول باید محدودیت تردد اعمال و از تردد خودرو جلوگیری میشد تا مسافرانی که بیخبر از وقوع حادثه بعد از ۲ الی ۳ ساعت به زیر پل و منطقه حادثه وارد نمیشدند.
به گفته این مجروح بستری در بیمارستان، شدت انفجار دوم، منجربه زخمی و مجروح شدن تعداد بیشتر شد و اگر جاده بلافاصله مسدود میشد، بسیاری از این آسیبها و خسارات قابل پیشگیری بود.
شرح وضعیت مجروحان
در ادامه، دکتر شکوفه زمانی، رئیس مجتمع آموزشی درمانی بیمارستان امام علی(ع) در کرج، در جمع خبرنگاران وضعیت مجروحان این حادثه را تشریح کرد.
وی با اشاره به تعداد مجروحان گفت: تعداد زیادی مجروح در این حادثه به بیمارستان مراجعه کردند. در مجموع ۵۳ نفر به این بیمارستان مراجعه داشتیم که از این تعداد، برخی سرپایی درمان شدند،
دکتر زمانی با اشاره به اینکه تعدادی از مجروحین بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند، افزود: در بین این مجروحان، یک نفر در وضعیت بدحال قرار داشت که برای دریافت درمانهای ویژه، همچنان تحت مراقبت است. سایر افراد نیز پس از درمان اولیه، تحت کنترل و مراقبت در بخشهای مختلف بیمارستان بستری شدهاند.
وی با عنوان اینکه خوشبختانه در این حملات کودکی مجروح و دچار حادثه نشد از تلاشهای تیم پزشکی بیمارستان برای درمان مجروحان حادثه قدردانی کرد و گفت: کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان امام علی به سرعت وارد عمل شدند و توانستند مجروحان را بهطور مؤثر تحت درمان قرار دهند.
پل B1 کاربرد نظامی ندارد
قدرتالله سیف معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری البرز در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به ادعای ترامپ بابت نظامی بودن پل B1 اظهار کرد: این پل هیچ کاربرد نظامی نداشته و تنها برای استفاده مردم احداث شده است.
وی با عنوان اینکه طی دو سال اخیر استاندار البرز و مسئولان بسیاری از این پل بازدید کردهاند، ادامه داد: پل B1 هنوز افتتاح و راهاندازی نشده بود؛ پس چگونه میتوانست کاربرد نظامی پیدا کند؟
معاون استاندار البرز به بازدید خبرنگاران از این پل اشاره کرد و به ایلنا گفت که اگر ادعا نظامی بودن پل صحت داشت باید شواهد نظامی مشاهده شود اما در اطراف این پل تجهیزات و پادگان نظامی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه پل B1 برای راحتی تردد و دسترسی آسان مردم احداث شده است در پایان تاکید کرد که متاسفانه پلی که با هدف کاهش ترافیک آزادراه تهران_کرج و با اتصال بزرگراه همت به آزادراه تهران_شمال ساخته و آماده بهرهبرداری بود در حملات دشمن دچار خسارت بسیار شد.
سیف تصریح کرد: بازسازی پل B1 نه تنها به عنوان یک پروژه عمرانی ملی اهمیت دارد، بلکه نمایانگر اراده و توانمندی مهندسان داخلی کشور است که به رغم چالشها و تهدیدات خارجی، قادرند پروژههای بزرگ را با موفقیت تکمیل کنند.
معاون استانداری البرز به ایلنا گفت: این پروژه با استفاده از ظرفیتهای داخلی، بهزودی بازسازی و در خدمت مردم خواهد بود که به کاهش ترافیک و تسهیل ارتباطات بین استانها کمک کند.
گزارش: معصومه امینزاده