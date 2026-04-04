فعال شدن 8530 پایانه فروشگاهی برای خرید مرحله چهارم کالابرگ در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به آغاز زمان‌بندی استفاده از مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی اشاره داشته و افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، زمان‌بندی برداشت کالابرگ الکترونیکی در فروردین ماه سال 1405 را بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار تعیین کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس این اطلاعیه، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 0، 1 و 2 است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی، از 15 فروردین ماه سال جاری می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به سایر زمان‌بندی خرید کالابرگ اشاره کرده و اظهار داشت: همچنین سرپرستان با ارقام پایانی 3، 4، 5 و 6 از تاریخ 20 فروردین ماه و گروه‌های دارای ارقام آخر کدملی 7، 8 و 9 از تاریخ 25 فروردین ماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.

احمدی به مدت زمان استفاده از کالابرگ الکترونیک اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ اعتبار فروردین 1405 تا پایان اردیبهشت ماه معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند 1404 تا پایان فروردین ماه 1405 قابل استفاده است.

وی به اقلامی که شهروندان برای خرید می‌توانند از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند اشاره کرده و بیان داشت: اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات میوه و تره‌بار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به عدم وجود محدودیت در میزان یا انتخاب نشان تجاری اشاره داشته و تأکید کرد: محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری کالاها وجود ندارد. همچنین در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

احمدی ابراز داشت: شهروندان برای اطلاع از وضعیت کالابرگ به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند. در صورت مشاهده تخلفات فروشگاهی، گزارش‌ها را از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی می‌شود.

