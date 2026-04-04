مدیرکل تعاون استان خبر داد:
فعال شدن 8530 پایانه فروشگاهی برای خرید مرحله چهارم کالابرگ در استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به فعال شدن پایانههای فروشگاهی برای خرید کالابرگ اشاره کرده و گفت: 8530 پایانه فروشگاهی برای خرید مرحله چهارم کالابرگ در این استان فعال شده است. در این راستا هماکنون بیش از 4000 فروشگاه در استان فعالیت دارند.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی به آغاز زمانبندی استفاده از مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی اشاره داشته و افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای، زمانبندی برداشت کالابرگ الکترونیکی در فروردین ماه سال 1405 را بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار تعیین کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس این اطلاعیه، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 0، 1 و 2 است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی، از 15 فروردین ماه سال جاری میتوانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به سایر زمانبندی خرید کالابرگ اشاره کرده و اظهار داشت: همچنین سرپرستان با ارقام پایانی 3، 4، 5 و 6 از تاریخ 20 فروردین ماه و گروههای دارای ارقام آخر کدملی 7، 8 و 9 از تاریخ 25 فروردین ماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.
احمدی به مدت زمان استفاده از کالابرگ الکترونیک اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ اعتبار فروردین 1405 تا پایان اردیبهشت ماه معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند 1404 تا پایان فروردین ماه 1405 قابل استفاده است.
وی به اقلامی که شهروندان برای خرید میتوانند از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند اشاره کرده و بیان داشت: اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات میوه و ترهبار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به عدم وجود محدودیت در میزان یا انتخاب نشان تجاری اشاره داشته و تأکید کرد: محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری کالاها وجود ندارد. همچنین در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.
احمدی ابراز داشت: شهروندان برای اطلاع از وضعیت کالابرگ به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینکهای ناشناس خودداری کنند. در صورت مشاهده تخلفات فروشگاهی، گزارشها را از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی میشود.