مدیرکل ورزش و جوانان قزوین خبر داد؛

آغاز فعالیت‌های ورزشی سالنی در استان قزوین

آغاز فعالیت‌های ورزشی سالنی در استان قزوین
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از آغاز فعالیت‌های ورزشی در سالن‌های سرپوشیده این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، مظفر علی‌شایی در این ارتباط گفت: با توجه به شرایط خاص موجود در کشور و استان و به منظور رعایت نکات ایمنی و حفظ سلامت شهروندان در روزهای پایانی سال گذشته فعالیتهای ورزشی در امکان سرپوشیده و سرباز این اداره کل تعطیل شد تا شرایط ایمن شود.

وی افزود: با گذشت بیش از یک ماه از شرایط جنگی هرچند همچنان شاهد حملات دشمن صهیونی آمریکایی از زیرساختها و مناطق مسکونی و صنعتی تداوم داشته و آن را بشدت محکوم می کنیم با توجه به رعایت برخی نکات ایمنی و درخواست ورزشکاران مبنی بر از سرگیر فعالیتهای ورزشی و به منظور تقویت روحیه شادابی و نشاط و استقامت مردم از امروز شنبه امکان فعالیت ورزشی در اماکن سرپوشیده با رعایت نکات ایمنی مهیا شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: بنابراین از امروز شنبه پانزدهم فروردین ورزشکاران می توانند بر اساس برنامه تعیین شده و نظر مربیان و مدیران ورزشی نسبت به استفاده از سالنهای ورزشی بر اساس مقررات تعیین شده استفاده کنند.

علی‌شایی ادامه داد: بدیهی است در صورت تشدید حملات دشمن و ضرورت اتخاذ تصمیمات دیگر مراتب به اطلاع ورزشکاران خواهد رسید.

انتهای پیام/
