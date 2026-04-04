معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان خبرداد؛

حمله‌ی هوایی دشمن به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام/سه انفجار در اهواز

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی به منطقه ویژه پتروشیمی اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه صبح امروز شنبه ۱۵ فروردین در اثر تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی سه اصابت و انفجار شدید در شرق و غرب اهواز رخ داد. تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.

وی افزود: همچنین در ساعت۱۰:۴۷ امروز در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، سه اصابت و انفجار مهیب رخ داد که متعاقبا گزارش تکمیلی آن ارائه خواهد شد.

 

