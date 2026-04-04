به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه صبح امروز شنبه ۱۵ فروردین در اثر تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی سه اصابت و انفجار شدید در شرق و غرب اهواز رخ داد. تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.