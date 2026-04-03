به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز آمده است:

به اطلاع شهروندان و مشترکان برق استان البرز می رساند ماموران قرائت کنتور شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه به منظور ثبت کارکرد کنتورهای برق در ساعات اداری و با کارت شناسایی معتبر مراجعه می نمایند.

از شهروندان محترم درخواست می‌گردد تا با مأموران شرکت همکاری نمایند.»

