به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در استان مرکزی، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از ساعت 8 لغایت 14 تعیین شده است. حضور کارکنان در شهرستان‌های اراک و خمین با 50 درصد ظرفیت و در سایر شهرستان‌های استان با ظرفیت کامل خواهد بود.

وی ادامه داد: ادارات و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان مرکزی روزهای پنج‌شنبه با استفاده از ظرفیت دورکاری، به فعالیت کاری خود خواهند پرداخت. تمامی دستگاه‌های اجرایی امدادی و خدمات‌رسان در این استان با ظرفیت کامل باید به فعالیت کاری بپردازند و از این مصوبات مستثنی هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی اظهار داشت: فعالیت بانک‌های این استان تابع دستورالعمل، ضوابط و بخشنامه شورای هماهنگی بانک‌ها است. فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه‌های فضای مجازی برقرار خواهد بود.

میرزایی به مدت زمان اجرایی شدن این مصوبات در شرایط فعلی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: لازم به ذکر است تمامی موارد یاد شده تا اطلاع ثانوی در استان مرکزی برقرار خواهد بود. تمامی این مصوبات لازم‌الاجرا است و نباید هیچ‌گونه تصمیمی مغایر با این مصوبات در استان اتخاذ شود.

