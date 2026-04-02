4 کشته و 5 مصدوم؛ نتیجه حادثه رانندگی در استان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: ساعت 19:34 امشب 13 فروردین ماه سال جاری گزارشی مبنی بر برخورد 2 خودروی پژوپارس با پژو به مرکز ارتباطات اورژانس کهگیلویه و بویراحمد اطلاع‌رسانی شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 4 کد عملیاتی اورژانس به همراه تیم رهاسازی هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی آغاز شد. این حادثه 4 نفر کشته و 5 نفر مصدوم برجای گذاشت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: مصدومان این حادثه ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی و فوریت‌های پزشکی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

غفارفرد به کشته‌شدگان این حادثه رانندگی مرگبار اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: متأسفانه 4 نفر از سرنشینان این خودروهای سواری به‌ علت شدت وقوع تصادف و همچنین شدت جراحت‌های وارد شده در صحنه وقوع حادثه جان باختند.

