رئیس اورژانس استان خبر داد:
4 کشته و 5 مصدوم؛ نتیجه حادثه رانندگی در استان کهگیلویه و بویراحمد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: سانحه رانندگی در جاده یاسوج به بابامیدان محدوده کوشک، 4 کشته و 5 مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: ساعت 19:34 امشب 13 فروردین ماه سال جاری گزارشی مبنی بر برخورد 2 خودروی پژوپارس با پژو به مرکز ارتباطات اورژانس کهگیلویه و بویراحمد اطلاعرسانی شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 4 کد عملیاتی اورژانس به همراه تیم رهاسازی هلالاحمر استان کهگیلویه و بویراحمد به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی آغاز شد. این حادثه 4 نفر کشته و 5 نفر مصدوم برجای گذاشت.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: مصدومان این حادثه ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی و فوریتهای پزشکی، به مراکز درمانی منتقل شدند.
غفارفرد به کشتهشدگان این حادثه رانندگی مرگبار اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: متأسفانه 4 نفر از سرنشینان این خودروهای سواری به علت شدت وقوع تصادف و همچنین شدت جراحتهای وارد شده در صحنه وقوع حادثه جان باختند.