۱۴۲ بیمار اتیسم در البرز تحت پوشش خدمات حمایتی و آموزشی بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان البرز، همزمان با روز جهانی آگاهی بخشی اتیسم از ارائه خدمات آموزشی و حمایتی به ۱۴۲ بیمار اتیسمی در این استان خبر داد و بر اهمیت تشخیص زودهنگام، آموزش و مداخلات رفتاری برای بهبود کیفیت زندگی این افراد تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به نامگذاری ۱۳ فروردین به عنوان روز جهانی آگاهی بخشی اتیسم به تشریح اقدامات و خدمات این سازمان برای افراد دارای اختلال طیف اتیسم پرداخت و اظهار کرد: با توجه به شرایط بحران کنونی و اهمیت توجه جامعه به حمایت از این گروه از افراد، از سوی سازمان بهزیستی کشور شعار «حمایت از فرد با اختلال اتیسم در زمان بحران، وظیفه همگانی» برای سال ۱۴۰۵ انتخاب گردیده است.
وی ضمن معرفی اتیسم به عنوان یک اختلال نورولوژیکی که بر تعاملات اجتماعی و مهارتهای ارتباطی تأثیر میگذارد، اظهار داشت: مغز فرد مبتلا به اتیسم در پردازش اطلاعات اجتماعی و ارتباطی با دیگران دچار چالش است که این امر، تعاملات روزمره را برای این عزیزان دشوار میسازد.
محمدی فلاح مشکلات رایج در این اختلال را شامل چالش در ارتباط کلامی و غیرکلامی، مهارتهای شناختی، رفتارهای اجتماعی، و همچنین مقاومت در برابر تغییر و رفتارهای تکراری برشمرد.
وی با استناد به آمارها، شیوع این اختلال را حدود یک درصد در جمعیت عمومی کشور عنوان کرد.
مدیرکل بهزیستی البرز ضمن تأیید عدم وجود درمان قطعی برای اتیسم، بر اثربخشی آموزش، مداخلات رفتاری و غربالگری زودهنگام تأکید کرد و گفت: بهترین رویکرد در حال حاضر، تشخیص زودهنگام و ارائه مداخلات مؤثر برای جلوگیری از پیشرفت علائم و بهبود توانمندیهای فرد است.
وی در ادامه به مراکز فعال در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سه مرکز توانبخشی کهریزک، توانجو و سرو تحت نظارت بهزیستی در استان البرز به بیماران اتیسمی خدمات ارائه میدهند که مجموعاً ۱۴۲ نفر در این مراکز از این خدمات بهرهمند هستند.
مدیرکل بهزیستی البرز تصریح کرد: به ازای هر مددجو، مبلغ ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به مراکز پرداخت میشود. این مراکز با کسب مجوز از سازمان بهزیستی، خدمات توانبخشی روزانه را در ابعاد مختلف ارائه میکنند.
محمدی فلاح ضوابط پذیرش در این مراکز را شامل تشخیص کمیسیون پزشکی، تعیین نوع و شدت معلولیت یا ارائه گواهی روانپزشک و آزمون تشخیصی برای افراد در محدوده سنی ۲ تا ۱۴ سال ذکر کرد و بیان داشت: خدمات ارائه شده شامل آموزش، تقویت شناختی و رفتاری است که به ارتقای کنشهای شناختی فرد کمک شایانی میکند.
وی با اشاره به ارائه شیوههای تقویت حسی حرکتی،گفتار درمانی، کاردرمانی و ورزش درمانی در مراکز افزود:خدمات تکمیلی و ترکیبی نیز مانند بازی،هنر و موسیقی درمانی در مراکز بهزیستی استان البرز انجام میشود.
محمدی فلاح با بیان اینکه برنامهها شامل تلاش در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور فرد دارای اختلال طیف اتیسم در جامعه و فراهم آوردن شرایط زندگی عادی طبق آموزشهای مختلف است، خاطرنشان کرد: در این راستا برای آگاه سازی خانوادههای افراد دارای اختلال اتیسم،اقدامات از طریق راهاندازی سایت اینترنتی به نشانی autism.behzisti.net و تهیه بروشور، مقالات و ارتباط با رسانههای گروهی انجام میشود.