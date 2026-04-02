اجرای طرح کاشت ۷۰۰ هزار اصله درخت در شیراز

به گزارش ایلنا، روز طبیعت در شیراز با شکوهی متفاوت و در فضایی آکنده از معنویت و همبستگی اجتماعی سپری شد. حضور خانواده‌های ولایت‌مدار در بوستان مادر و سایر نقاط شهر، فراتر از یک سنت دیرینه، مانوری از اقتدار و آبادانی در برابر تهدیدات بیگانگان بود که با مشارکت گسترده مردم و مسئولان شهری، جلوه‌ای از تمدن نوین اسلامی را به نمایش گذاشت.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در این مراسم با تاکید بر اهمیت حفظ محیط‌زیست و گسترش فرهنگ درختکاری، این اقدام را حرکتی ارزشمند در راستای تقویت مسئولیت اجتماعی و توجه به آینده شهر دانست و اظهار کرد: حضور شهروندان برای کاشت درخت و توجه به محیط‌زیست اقدامی ارزشمند و ماندگار است که علاوه بر آثار زیست‌محیطی، از جنبه فرهنگی نیز اهمیت فراوانی دارد.

سید ابراهیم حسینی با بیان اینکه فرهنگ ایرانی همواره با احترام به طبیعت و پاسداشت محیط‌زیست همراه بوده است، افزود: چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین مشارکت مردم در برنامه‌های جمعی را نشانه‌ای از همراهی جامعه در مسیر پیشرفت و آبادانی شهر دانست و تصریح کرد: حضور داوطلبانه شهروندان در فعالیت‌هایی مانند درختکاری، پیام روشنی از امید، همدلی و توجه به آینده‌ای سبز برای شهر است؛ تداوم چنین اقداماتی می‌تواند نقش مهمی در توسعه فضای سبز، ارتقای کیفیت زندگی شهری و حفظ محیط‌زیست برای نسل‌های آینده ایفا کند.

شهردار شیراز، نیز در مراسم روز طبیعت ضمن گرامی‌داشت این روز و آرزوی شادابی و سرسبزی برای همشهریان، برنامه گسترده کاشت نهال در شیراز را لبیک عملی به فرمایشات امام امت در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی عنوان کرد و گفت: این اقدام نمادی از اتحاد، انسجام ملی و امنیت کشور است که به مناسبت روز طبیعت و به یاد شهدای عزیز، به یاد رهبر شهیدمان، به یاد فرماندهان، به یاد مسئولین و مردم بی‌گناه و بی‌دفاع، نونهالان، دانش‌آموزان و همکاران شهید خودم در شهرداری، این مراسم را به‌جا می‌آوریم.

محمدحسن اسدی با تاکید بر اینکه شهدا سروقامتانی هستند که ما به آن‌ها تکیه می‌کنیم و آن‌ها از ما یک ایران قوی و قدرتمند در همه زمینه‌ها می‌خواهند، توسعه فضای سبز را واجد اهمیتی راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: فضای سبز، درختکاری و توسعه فضای سبز بسیار دارای اهمیت هست.

شهردار شیراز از اجرای برنامه جامع کاشت درخت خبر داد و افزود: برنامه جاری ما در مدیریت شهری، غرس درخت و کاشت نهال به میزان ۷۰۰ هزار بوده که از بهمن شروع کردیم و الان داریم به انتهاش می‌رسیم و امروز هم این مراسم را به فال نیک می‌گیریم.

اسدی به اجرای همزمان برنامه‌های درختکاری در ۱۱ منطقه شهرداری، بوستان‌های مجاور، کوه نور و کمربند سبز پیرامونی اشاره کرد و گفت: در بوستان مادر، در یکی از نقاط جنوبی شهر شیراز این مراسم در حال برگزاری است؛ هرچند که امروز صبح هم در کوه نور مراسم خیلی خوبی برگزار شد.

وی همچنین از توزیع رایگان نهال به شهروندان خبر داد و بیان داشت: ما امروز به مناسبت لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، درخت تهیه کرده و در اختیار همه مردمان خوب گذاشتیم تا درخت بکارند.

توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی در مناطق یازده‌گانه شهری

حمید کشتکار، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شیراز، نیز با ارائه گزارشی از ابعاد اجرایی این پویش اظهار کرد: طرح کاشت درخت در شیراز از بهمن‌ماه آغاز شده و در قالب این برنامه، کاشت ۷۰۰ هزار اصله درخت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای همزمان برنامه‌ها در سطح شهر افزود: به مناسبت روز طبیعت و در راستای عمل به پیام و تأکیدات رهبر معظم اتقلاب، شهرداری شیراز در ۱۱ منطقه شهری، در بوستان‌های منتخب هر منطقه اقدام به کاشت درخت کرده است.

رئیس سازمان سیمامنظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه توسعه فضای سبز از اولویت‌های مدیریت شهری است، ادامه داد: این برنامه علاوه بر بوستان‌های شهری، در کمربند سبز پیرامون شیراز و همچنین در محدوده کوه نور نیز اجرا شده و بخشی از درختان به نام و یاد شهدا و عزیزانی که جان خود را در راه دفاع از کشور و ملت فدا کرده‌اند، غرس شده است.

کشتکار تأکید کرد: برگزاری این آیین‌ها علاوه بر آثار زیست‌محیطی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ پاسداشت طبیعت، حفظ منابع طبیعی و زنده نگه داشتن یاد شهدا دارد.

وی خاطرنشان کرد: این آیین که در بوستان مادر منطقه ۵ برگزار شد، با مشارکت شهروندان بر اهمیت گسترش حریم سبز شهری مهر تأیید زد.

گفتنی است، آیین درختکاری روز طبیعت سال ۱۴۰۵ در شیراز نشان داد که توسعه پایدار در منظومه فکری مدیریت شهری، فراتر از یک وظیفه خدماتی، ابزاری برای اقتدار ملی و لبیک به آرمان‌های انقلاب است. غرس نهال‌های امید در خاک پاک شهر راز، گواهی بر این حقیقت است که آرمان ایران قوی با همت مسئولان و همراهی مردم در تمامی عرصه‌ها، از جمله صیانت از زیست‌بوم میهن، در حال تحقق است.

