انهدام پهپاد فوق پیشرفته MQ-9 آمریکایی در آسمان شیراز توسط پدافند سپاه

معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس امروز (پنجشنبه) از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد فوق پیشرفته ام‌کیو ۹ (MQ-9) متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی در آسمان شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلال یارمحمدی با اعلام این خبر گفت: در ادامه مقابله با حملات و اقدامات خصمانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی، امروز (پنجشنبه) یک فروند پهپاد فوق پیشرفته ام‌کیو ۹ در آسمان شیراز شناسایی شد.

وی افزود: این پهپاد تهاجمی و جاسوسی که قصد نفوذ به حریم هوایی استان فارس را داشت، بلافاصله توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه رهگیری و در همان لحظات نخست منهدم شد.

معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس با اشاره به توانمندی‌های بالای سامانه‌های پدافندی سپاه، خاطرنشان کرد: پهپاد ام‌کیو ۹ از جمله پیشرفته‌ترین پرنده‌های بدون سرنشین تهاجمی و شناسایی نیروهای نظامی آمریکا محسوب می‌شود که قابلیت حمل مهمات هوشمند و انجام ماموریت‌های پیچیده را دارد.

یارمحمدی تاکید کرد: این اقدام نشان دهنده آمادگی کامل و هوشیاری نیروهای پدافند سپاه در حفاظت از آسمان استان فارس است و هرگونه تحرک دشمن در منطقه با واکنش قاطع و آنی مواجه خواهد شد.

