خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:

3 مجروح؛ دستاورد حمله دشمن به منطقه شهابیه شهرستان خمین

کد خبر : 1768219
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک مسجد در منطقه شهابیه شهرستان خمین اشاره کرده و گفت: این حمله منجر به مجروح شدن 3 شهروند به صورت موج‌گرفتگی خفیف شد.

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: عوامل دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی با اقدام جنایتکارانه خود، یکی از مساجد منطقه شهابیه در شهرستان خمین را هدف قرار دادند که در پی این حادثه، 3 نفر از شهروندان دچار موج‌گرفتگی خفیف شدند.

وی به وضعیت جسمانی حادثه‌دیدگان حمله تروریستی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به منطقه شهابیه خمین اشاره کرده و ادامه داد: خوشبختانه وضعیت جسمانی مصدومان مساعد گزارش شده و اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار