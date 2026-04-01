معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:
3 مجروح؛ دستاورد حمله دشمن به منطقه شهابیه شهرستان خمین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک مسجد در منطقه شهابیه شهرستان خمین اشاره کرده و گفت: این حمله منجر به مجروح شدن 3 شهروند به صورت موجگرفتگی خفیف شد.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: عوامل دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی با اقدام جنایتکارانه خود، یکی از مساجد منطقه شهابیه در شهرستان خمین را هدف قرار دادند که در پی این حادثه، 3 نفر از شهروندان دچار موجگرفتگی خفیف شدند.
وی به وضعیت جسمانی حادثهدیدگان حمله تروریستی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به منطقه شهابیه خمین اشاره کرده و ادامه داد: خوشبختانه وضعیت جسمانی مصدومان مساعد گزارش شده و اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام شده است.