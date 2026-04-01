به گزارش ایلنا، مدیرکل بهزیستی استان با توضیح اینکه اختلال طیف اتیسم نوعی اختلال عصبی رشدی است که شامل نقص در تعامل و برقراری روابط اجتماعی، مشکل در پردازش ادراک و رفتارهای تکراری است افزود: اختلال طیف اتیسم در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان با هرگونه جایگاه توسعه یافتگی، یکی از مشکلات پیچیده سلامت محسوب می شود که برای حل آن، بخش های مختلف دولتی، مردمی و خانواده های افراد دارای اتیسم در یک برنامه جامع و هماهنگ باید مشارکت نمایند.

رحمانی نقش مراکز توانبخشی آموشی در توانمندسازی کودکان اختلال طیف اتیسم را مهم برشمرد و گفت: هم اینک در استان مازندران ۵ مرکز روزانه توانبخشی آموشی ویژه اختلال طیف اتیسم در شهرهای ساری، بابل، آمل، و چالوس تحت نظارت بهزیستی فعال و به ۲۴۵ کودک دارای این اختلال خدمات آموزشی توانبخشی ارائه می دهند.

وی ادامه داد: در این مراکز پس از طی مراحل پذیرش و ارزیابی جامع توسط کارشناسان تیم درمان و توانبخشی، خدمات مختلفی اعم از خدمات آموزشی، شناختی، رفتاری، توانبخشی با هنر و ورزش و غیره ضمن بهره گیری از بسته آموزشی مجازی بتا بهزیست به این افراد ارائه می گردد.

مدیرکل بهزیستی مازندران برنامه توانبخشی خانواده محور در اختلال طیف اتیسم را از دیگر برنامه های سازمان بهزیستی دانست و عنوان کرد: در این برنامه با هدف افزایش ضریب نفوذ خدمات توانبخشی و توانمندسازی افراد خانواده، ضمن بهره گیری از بسته آموزشی روزانه (ویژه مداخلات خانواده محور)، خانواده فرد دارای اختلال اتیسم، محور برنامه قرار می گیرند. برنامه مداخلات خانواده محور در اختلال طیف اتیسم، برنامه ای برگرفته شده از دیدگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه می باشدکه در آن فعالیت اصلی مداخله بر عهده والدین است و ارزیابی ها و هدایت برنامه توسط متخصصان مختلف حیطه توانبخشی و آموزش انجام می شود. در این برنامه، والدین و اعضای خانواده فرد دارای اختلال اتیسم، از جمله افراد کلیدی در این روش در نظر گرفته می شوند. حضور والدین در برنامه ها و انجام فعالیت های توانبخشی و آموزشی در منزل می تواند کارایی برنامه ها را بیشتر کند.

وی ادامه داد: پس از برخورداری از خدمات آموزشی و توانبخشی مورد نیاز در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی اختلال طیف اتیسم، هر ساله با ورود این افراد به مدارس عادی، استثنایی، مراکز حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی، شاهد ترخیص موفق آنان از مراکز روزانه آموزشی توانبخشی می باشیم.

رحمانی به حمایت های مستمر و غیر مستمر این سازمان از خانواده های دارای فرزند اتیسم اشاره و اضافه کرد: پرداخت مستمری، پرداخت حق پرستاری، کمک هزینه درمان، کمک هزینه لوازم بهداشتی، کمک هزینه توانبخشی و درمان اختلالات دهانی و بلع و تغذیه، کمک هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه خدمات توانپزشکی(کاردرمانی، گفتاردرمانی) و خدمات مشاوره ای با خط ۱۴۸۰و ارائه خدمات مشاوره و روان شناختی به خانواده های اتیسم توسط مراکز مشاوره تابعه بخشی از خدمات بهزیستی استان به این افراد است.

مدیرکل بهزیستی مازندران بر ضرورت غربالگری و آگاهی عمومی از اختلا طیف اتیسم تاکید و عنوان کرد: خانواده ها در صورت مشاهده هرگونه علامت هشداردهنده می توانند به سامانه غربالگری طیف اتیسم سازمان بهزیستی به آدرس autism.behzisti.net مراجعه نمایند. این سامانه امکان اجرای الکترونیک و آنلاین آزمون غربالگری توسط خانواده های دارای کودک ۲ تا ۵ سال را فراهم آورده است.

مدیرکل بهزیستی استان در پایان خاطرنشان کرد: خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره بهزیستی محل سکونت خود (ضمن طی کردن فرآیند تایید تشخیص اختلال طیف اتیسم توسط متخصصین مربوطه) و پس از تعیین شدت معلولیت در کمیسیون پزشکی، به مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی معرفی شوند. این خانواده‌ها از خدماتی نظیر آموزشی، شناختی و رفتاری، خدمات توانبخشی و همچنین توانبخشی از طریق هنر و ورزش بهره‌مند خواهند شد.

