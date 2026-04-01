فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری مورد حمله هوایی صهیونیستی قرار گرفت

فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری مورد حمله هوایی صهیونیستی قرار گرفت
معاونت سیاسی امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ساعاتی پیش، بخشی‌هایی از مجموعه صنعتی فولاد سفیددشت مورد حمله هوایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت.

به  گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ اظهارداشت: بررسی های بیشتری برای روشن شدن ابعاد این حادثه در دست انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً به اطلاع هم استانی ها خواهد رسید.

وی افزود: از مردم عزیز درخواست می شود که به شایعات توجه نکنند و اخبار را صرفاً از منابع رسمی پیگیری نمایند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
