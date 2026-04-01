فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری مورد حمله هوایی صهیونیستی قرار گرفت
معاونت سیاسی امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ساعاتی پیش، بخشیهایی از مجموعه صنعتی فولاد سفیددشت مورد حمله هوایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ اظهارداشت: بررسی های بیشتری برای روشن شدن ابعاد این حادثه در دست انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً به اطلاع هم استانی ها خواهد رسید.
وی افزود: از مردم عزیز درخواست می شود که به شایعات توجه نکنند و اخبار را صرفاً از منابع رسمی پیگیری نمایند.