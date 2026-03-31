سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود خبر داد:
خسارت سیل و تگرگ به 892 هکتار از مزارع و باغات شهرستان شاهرود / خسارتهای وارد شده بیش از 1605 میلیارد ریال است
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: بارشهای شدید در بازه زمانی یک هفته گذشته و در پی آن جاری شدن سیلاب و تگرگ، بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، تأسیسات زیربنایی و زیرساختهای مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی این شهرستان را دچار خسارت کرده است.
به گزارش ایلنا، محمدحسن غریبمجنی افزود: همزمان با صدور هشدار سطح نارنجی و ورود سامانه بارشی فعال به شهرستان شاهرود در روزهای پایانی هفته نخست و اوایل هفته دوم فروردین ماه سال 1405، سیلاب و تگرگ به بخشهایی از حوزه کشاورزی این شهرستان خسارتهای بسیاری زده است.
وی ادامه داد: تیمهای کارشناسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود بلافاصله پس از وقوع سیلاب در مناطق حادثهدیده حضور یافتند و بررسیهای تخصصی برای تعیین میزان خسارت در بخشهای زراعی، باغی، دامداریها، قنوات، چاههای آب و راههای بین مزارع را با جدیت آغاز کردهاند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود اظهار داشت: برآوردهای اولیه نشان میدهد شرایط نامساعد جوی، وقوع بارشهای شدید و جاری شدن سیلاب و تگرگ در شهرستان شاهرود، حدود 1605 میلیارد و 379 میلیون ریال به بخشهای کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرده است.
وی بیان داشت: ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد سیل و تگرگ به 892 هکتار از باغات و مزارع این شهرستان خسارت وارد کرده است. بر اثر وقوع سیلاب و بارش باران و تگرگ، 56 هکتار از اراضی زراعی، 836 هکتار از باغات، 8.5 کیلومتر جاده بین مزارع و 6 رشته قنات در شاهرود دچار آسیب شد.