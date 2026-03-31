مراغه با ۳۱۰ میلیمتر بارش رکورددار بارندگیها در آذربایجان شرقی
مدیر اداره امور آب مراغه گفت: از ابتدای سال زراعی در این شهرستان ۳۱۰ میلیمتر باران و برف باریده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، عبدالله فرمانی روز سهشنبه گفت: با این میزان بارندگی مراغه از شرایط خشکسالی خارج و به ترسالی وارد شده است.
وی گفت: میزان بارندگیهای این شهرستان در مقایسه با سال قبل ۲ برابر شده و در مقایسه با طولانی مدت ۵۰ ساله ۲۸ درصد افزایش یافته است.
به گفته مدیر امور آب مراغه، بر اساس اعلام ایستگاههای سنجش بارندگی آب منطقهای استان مراغه رکورد دار بارندگیها در استان است.
فرمانی با بیان اینکه میانگین سالانه بارندگیها در مراغه در سال ۳۰۰ تا ۳۱۶ میلیمتر است از کشاورزان و شهروندان خواست همچنان در مصرف آب صرفه جویی کنند.