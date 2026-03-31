ترافیک پرحجم در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه؛ جادهها لغزنده است
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت تردد در راههای شمالی استان گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز، کندوان و سوادکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت پرحجم است.
وی افزود: مسیر کندوان به سمت شمال حدود سه کیلومتر در حوزه البرز دچار ترافیک است و در مسیر شمال به جنوب نیز حدود چهار کیلومتر بار ترافیکی وجود دارد. به گفته او، در حال حاضر بهتر است منتظر بمانیم تا یکی از این دو مسیر ترافیک را جذب کند و سپس در صورت نیاز برای اجرای یکطرفه در مسیر دوم اقدام شود.
رئیس پلیس راه مازندران با تأکید بر اینکه فعلاً برنامهای برای اعمال محدودیت ترافیکی وجود ندارد، تصریح کرد: در صورت نیاز به انسداد یا یکطرفه شدن مسیر، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
عبادی همچنین با اشاره به شرایط جوی منطقه گفت: هماکنون وضعیت هوا بارانی است و در ارتفاعات گدوک و هراز نیز بارش برف خفیف گزارش شده است. سطح جادهها لغزنده است و رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنند.
