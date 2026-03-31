رئیس ستاد انتخاباتی البرز خبر داد:
اعلام نتایج بررسی صلاحیت در هیاتهای نظارت انتخابات شوراهای اسلامی روستا در روز ۱۶ فروردین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: نتایج بررسی صلاحیتها در هیاتهای نظارت انتخابات شوراهای اسلامی روستا در روز ۱۶ فروردین اعلام می شود.
به گزارش ایلنا از البرز، قدرتالله سیف، رئیس ستاد انتخابات استان البرز، در حین بازدید از ستاد انتخابات شهرستان کرج، با تقدیر از تلاشهای بیشائبه اعضای ستادهای انتخابات در سراسر استان، اعلام کرد که اسامی نامزدها پس از طی مراحل قانونی در هیئتهای اجرایی و نظارت، از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی شد.
سیف همچنین به روند انتخابات شوراهای روستا اشاره کرد و افزود: پرونده داوطلبان این انتخابات پس از بررسی در هیئتهای اجرایی، در مرحله بررسی هیئتهای نظارت قرار دارد و نتایج نهایی شانزدهم فروردینماه اعلام میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استان البرز با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیشرو، از تمامی احزاب و تشکلهای سیاسی خواست تا با برنامهریزی مناسب، در افزایش حضور آگاهانه مردم نقش مؤثری ایفا کنند.