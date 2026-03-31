استمرار تامین برنج و شکر در هرمزگان با تسهیل فرایند ذخیره سازی کالاهای اساسی

به گزارش ایلنا از بندرعباس، علی جامعی مدیر توسعه بازرگانی این سازمان اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده از کارخانه جات تولید شکر متوسط موجودی شکر آماده خرید در سامانه خرید بازارگاه و سایر مبادی عمده عرضه از ابتدای اسفند ماه تاکنون حداقل روزانه ۱۸۰۰ تن ذخیره سازی و آماده فروش بوده و کلیه تامین کنندگان استانی متناسب با نیاز، خرید و در واحدهای صنفی عرضه نموده اند. در این خصوص شرایط بازار باثبات و مطلوب بوده و هیچگونه کمبودی وجود ندارد.

جامعی همچنین منابع ذخیره ای شکر در استان را مطلوب برآورد کرد و افزود: با پیگیری های انجام شده مقرر شد چندین کارخانه تولید شکر در استانهای همجوار نیز کالای خود را در سامانه عرضه نمایند تا بنکداران استان هرمزگان بتوانند به صرفه تر و با هزینه حمل کمتر به استان ، این کالای اساسی مورد نیاز مردم تامین نمایند.

وی در خصوص تامین برنج متناسب با ذائقه مردم استان اظهار داشت: با تعامل واردکنندگان بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های دولتی تسهیلگر در واردات برنج، بازار استان از ذخیره سازی انواع برنج با کیفیت از نوع استیم پاکستانی و هندی برخوردار بوده و بطور تقریبی میانگین روزانه ۲۲۰ تن برنج جهت مصرف بازار از طریق مراکز عرضه فروشگاهی به شهروندان عرضه می گردد.

