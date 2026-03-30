مدیر جهاد کشاورزی گرمسار خبر داد؛

خسارت 2510 میلیارد ریالی سیلاب به بخش کشاورزی و دامداری شهرستان گرمسار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار به خسارت‌های وارد شده از سیلاب در این شهرستان اشاره کرده و گفت: سیلاب‌های اخیر به بخش کشاورزی و دامداری این شهرستان حدود 2510 میلیارد ریال خسارت وارد کرد. خوشبختانه سیلاب‌های اخیر تلفات جانی نداشت.

به گزارش ایلنا، علی جوراب‌لو به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بارش‌های شدید رگباری در روزهای اخیر موجب طغیان حبله‌رود و جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از شهرستان گرمسار شد و خسارت‌های قابل توجهی به اراضی کشاورزی و واحدهای دامداری وارد کرد.

وی ادامه داد: سیلاب‌های اخیر به بیش از 500 هکتار از مزارع، باغات و تأسیسات کشاورزی شهرستان گرمسار آسیب وارد کرده است. در این راستا بخشی از زمین‌های کشاورزی، دامداری‌ها و گاوداری‌های این شهرستان دچار آسیب شدند و تعدادی از راه‌های روستایی نیز خسارت دید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار به برآوردهای اولیه انجام شده از خسارت‌ها بخش کشاورزی و دامداری اشاره کرده و اظهار داشت: روند ارزیابی خسارت‌ها از ساعات اولیه وقوع سیلاب در روستاهای این شهرستان آغاز شده و تا بررسی آخرین واحدهای آسیب‌دیده ادامه دارد.

