خسارت 2510 میلیارد ریالی سیلاب به بخش کشاورزی و دامداری شهرستان گرمسار

به گزارش ایلنا، علی جوراب‌لو به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بارش‌های شدید رگباری در روزهای اخیر موجب طغیان حبله‌رود و جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از شهرستان گرمسار شد و خسارت‌های قابل توجهی به اراضی کشاورزی و واحدهای دامداری وارد کرد.

وی ادامه داد: سیلاب‌های اخیر به بیش از 500 هکتار از مزارع، باغات و تأسیسات کشاورزی شهرستان گرمسار آسیب وارد کرده است. در این راستا بخشی از زمین‌های کشاورزی، دامداری‌ها و گاوداری‌های این شهرستان دچار آسیب شدند و تعدادی از راه‌های روستایی نیز خسارت دید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار به برآوردهای اولیه انجام شده از خسارت‌ها بخش کشاورزی و دامداری اشاره کرده و اظهار داشت: روند ارزیابی خسارت‌ها از ساعات اولیه وقوع سیلاب در روستاهای این شهرستان آغاز شده و تا بررسی آخرین واحدهای آسیب‌دیده ادامه دارد.

