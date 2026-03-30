حمله پهبادی به یک واحد مسکونی در شهر زنجان /۱۰ نفر شهید و مصدوم شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان از حمله پهبادی دشمن صهیونی آمریکایی به یک واحد مسکونی در شهر زنجان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی صادقی، با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، به یک منزل مسکونی در شهر زنجان، گفت: در حوالی ساعت ۴ بامداد در حمله متجاوزانه رژیم صهیونی آمریکایی به یک منزل مسکونی، تا این لحظه ۳ نفر از هم وطنان عزیزمان به شهادت رسیدند. ۷ نفر مصدوم هم تا این لحظه به بیمارستان منتقل  شده اند.

 صادقی، با بیان اینکه،کار آواربرداری و انتقال پیکر شهدا و مجروحان  در حال انجام است گفت: در این‌حمله، واحد مسکونی دچار آسیب شده، که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر، عوامل آتش نشانی و شهرداری در حال انجام است.

 

