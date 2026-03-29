اصفهان ۰۹ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۳:۴۹

دانشگاه صنعتی اصفهان برای دومین مرتبه مورد حمله دشمن قرار گرفت

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان از تعرض جنگنده‌های آمریکایی ـ صهیونی به آسمان این استان خبر داد و گفت: در جریان این حمله، مناطقی از شهرهای اصفهان، شاهین‌شهر و نجف‌آباد هدف قرار گرفت و برای دومین بار در یک هفته گذشته اطراف دانشگاه صنعتی اصفهان نیز مورد حمله قرار گرفت.