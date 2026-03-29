دانشگاه صنعتی اصفهان برای دومین مرتبه مورد حمله دشمن قرار گرفت

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان از تعرض جنگنده‌های آمریکایی ـ صهیونی به آسمان این استان خبر داد و گفت: در جریان این حمله، مناطقی از شهرهای اصفهان، شاهین‌شهر و نجف‌آباد هدف قرار گرفت و برای دومین بار در یک هفته گذشته اطراف دانشگاه صنعتی اصفهان نیز مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی عصر یکشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: دقایقی قبل جنگنده‌های آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان استان اصفهان مناطقی از شهرهای اصفهان، شاهین‌شهر و نجف‌اباد را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

وی افزود: برای دومین بار در یک هفته گذشته دانشگاه صنعتی اصفهان نیز مورد حملات وحشیانه آمریکایی صهیونی قرار گرفت و این مکان آموزشی در ششم فرودرین ماه نیز توسط آمریکایی و صهیونی مورد هدف حملات وحشیانه قرار گرفته بود.

صالحی گفت: میزان خسارت‌های مالی و جانی در دست بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

همزمان با حملات دشمن، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.

