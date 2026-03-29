رییس اطلاعرسانی وزارت بهداشت مطرح کرد؛
دانشگاه علوم پزشکی شیراز از الگوهای موفق ارائه خدمات درمانی در کشور است
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با تأکید بر نقش حیاتی تیم ملی سلامت در جامعه، گفت: تلاشهای شبانهروزی تیم ملی سلامت، تکیهگاه آرامش مردم در شرایط مختلف است و این میزان از عشق، تعهد و ازخودگذشتگی، سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت کشور به شمار میآید.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور که با همراهی سید بصیر هاشمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و امین نیاکان معاون درمان دانشگاه، از یکی از مراکز درمانی شهر شیراز بازدید کرد و در جریان روند ارایه خدمات به بیماران و تلاشهای شبانه روزی آنان برای التیام زخم مصدومان در جریان جنگ یک ماهه قرار گرفت.
در جریان این بازدید، کرمانپور با حضور در بخشهای بستری، از مجروحان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی عیادت کرد و ضمن گفتوگو با آنان، از نزدیک در جریان روند درمان قرار گرفت.وی همچنین برای مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی کرد و میزان رضایتمندی آنان از خدمات درمانی ارائهشده را جویا شد.
وی با تقدیر از تلاشهای مجموعه سلامت استان فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز را یکی از الگوهای موفق و شاخص در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی کشور و همچنین مدیریت بحران، گروههای واکنش سریع و رسیدگی موثر، دقیق و به موقع در جنگ و حوادث و بلایا دانست.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت همچنین در گفتوگو با کادر درمان، کارکنان، بیماران و همراهان آنان، ضمن بررسی میدانی مهمترین نیازها، دغدغهها، تجهیزات و امکانات موجود، اشاره کرد که وزارت بهداشت بهطور مستمر پیگیر رفع چالشها و موانع است و بازدیدهای میدانی کمک شایانی به تسریع این روند میکنند.
در ادامه این بازدید، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با قدردانی از حضور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به تشریح ظرفیتها و خدمات گسترده این دانشگاه پرداخت و گفت: تمامی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه بهصورت شبانهروزی در حال ارایه خدمات به مردم استان فارس و همچنین مراجعان از سایر استانها هستند.
دکتر سید بصیر هاشمی با اشاره به ویژگیهای برجسته نیروی انسانی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: تخصص، تعهد، صبوری و روحیه خدمترسانی از مهمترین شاخصههای کارکنان حوزه سلامت در فارس است و همین امر زمینهساز ارایه خدمات مطلوب به مردم شده است.