رییس اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت مطرح کرد؛

دانشگاه علوم پزشکی شیراز از الگوهای موفق ارائه خدمات درمانی در کشور است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز از الگوهای موفق ارائه خدمات درمانی در کشور است
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با تأکید بر نقش حیاتی تیم ملی سلامت در جامعه، گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی تیم ملی سلامت، تکیه‌گاه آرامش مردم در شرایط مختلف است و این میزان از عشق، تعهد و ازخودگذشتگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور به شمار می‌آید.

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور که با همراهی سید بصیر هاشمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و امین نیاکان معاون درمان دانشگاه، از یکی از مراکز درمانی شهر شیراز بازدید کرد و در جریان روند ارایه خدمات به بیماران و تلاش‌های شبانه روزی آنان برای التیام زخم مصدومان در جریان جنگ یک ماهه قرار گرفت.

در جریان این بازدید، کرمانپور با حضور در بخش‌های بستری، از مجروحان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی عیادت کرد و ضمن گفت‌وگو با آنان، از نزدیک در جریان روند درمان قرار گرفت.وی همچنین برای مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی کرد و میزان رضایتمندی آنان از خدمات درمانی ارائه‌شده را جویا شد.

 وی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه سلامت استان فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز را یکی از الگوهای موفق و شاخص در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی کشور و همچنین مدیریت بحران، گروه‌های واکنش سریع و رسیدگی موثر، دقیق و به موقع در جنگ ‌و حوادث و بلایا دانست.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت همچنین در گفت‌وگو با کادر درمان، کارکنان، بیماران و همراهان آنان، ضمن بررسی میدانی مهم‌ترین نیازها، دغدغه‌ها، تجهیزات و امکانات موجود، اشاره کرد که وزارت بهداشت به‌طور مستمر پیگیر رفع چالش‌ها و موانع است و بازدیدهای میدانی کمک شایانی به تسریع این روند می‌کنند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز از الگوهای موفق ارائه خدمات درمانی در کشور است

در ادامه این بازدید، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با قدردانی از حضور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به تشریح ظرفیت‌ها و خدمات گسترده این دانشگاه پرداخت و گفت: تمامی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارایه خدمات به مردم استان فارس و همچنین مراجعان از سایر استان‌ها هستند. 

دکتر سید بصیر هاشمی با اشاره به ویژگی‌های برجسته نیروی انسانی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: تخصص، تعهد، صبوری و روحیه خدمت‌رسانی از مهم‌ترین شاخصه‌های کارکنان حوزه سلامت در فارس است و همین امر زمینه‌ساز ارایه خدمات مطلوب به مردم شده است.

اخبار مرتبط
