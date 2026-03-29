در پی حملات صهیونیستی به ارتش اصفهان پنج سرباز چهارمحال و بختیاری شهید شدند

به گزارش ایلنا، در پی تجاوز پهپادهای آمریکایی-صهیونیستی به یکی از مراکز نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان، پنج تن از سربازان ولایتمدار و غیور چهارمحال و بختیاری مرزوبوم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری با اعلام اسامی این شهدای گرانقدر، هویت آن‌ها را به شرح زیر اعلام کرد: شهید حسین شاهین شمس‌آبادی، شهید امیرمحمد داوری شلمزاری، شهید رامین اسدی حسنوند (اهل شهرک تلورد بازفت)، شهید پوریا رستمی هفشجانی و شهید یاسین رستمی (فلارد)

بر اساس این اطلاعیه، این شهدای عزیز که از سربازان جان‌ بر کف توپخانه ۵۵ ارتش در اصفهان بودند، در حال انجام وظیفه و حراست از کیان اسلامی در برابر دشمنان متجاوز، به فیض عظیم شهادت نائل شدند.

