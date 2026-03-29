در پی حملات صهیونیستی به ارتش اصفهان پنج سرباز چهارمحال و بختیاری شهید شدند
بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری با صدور اطلاعیهای، از شهادت پنج نفر از سربازان سرافراز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی حملات دشمن صهیونیستی به توپخانه ۵۵ارتش اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا، در پی تجاوز پهپادهای آمریکایی-صهیونیستی به یکی از مراکز نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان، پنج تن از سربازان ولایتمدار و غیور چهارمحال و بختیاری مرزوبوم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری با اعلام اسامی این شهدای گرانقدر، هویت آنها را به شرح زیر اعلام کرد: شهید حسین شاهین شمسآبادی، شهید امیرمحمد داوری شلمزاری، شهید رامین اسدی حسنوند (اهل شهرک تلورد بازفت)، شهید پوریا رستمی هفشجانی و شهید یاسین رستمی (فلارد)
بر اساس این اطلاعیه، این شهدای عزیز که از سربازان جان بر کف توپخانه ۵۵ ارتش در اصفهان بودند، در حال انجام وظیفه و حراست از کیان اسلامی در برابر دشمنان متجاوز، به فیض عظیم شهادت نائل شدند.