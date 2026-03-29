به گزارش ایلنا از رشت، مدیران شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان با هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، دیدار کردند.

در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، حمل‌ونقل و برنامه‌های توسعه‌ای استان ارائه و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید شد.

نماینده عالی دولت در گیلان در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش حوزه راه و شهرسازی در توسعه پایدار استان اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله راه‌های رشت آستارا، ارتقای ایمنی شبکه حمل‌ونقل و توسعه فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت، ساماندهی وضعیت مسکن، از اولویت‌های اصلی استان در سال پیش‌رو خواهد بود.

وی یکی از نیازهای جامعه و نسل جوان برای ازدواج را تأمین مسکن دانست و گفت: مسکن و به‌ویژه تأمین نیاز اقشار مختلف جامعه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ماست، لذا از مجموعه راه و شهرسازی انتظار دارم با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، روند ساخت‌وساز و تحویل واحدهای مسکونی را شتاب دهند و موانع موجود را با همکاری دستگاه‌ها رفع کنند.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه به تعامل مداوم با دستگاه‌های مرتبط و اهمیت کار مشترک میان مدیریت ارشد استان و حوزه راه و شهرسازی تصریح کرد: موفقیت در پروژه‌های بزرگ تنها با هم‌افزایی و هماهنگی کامل امکان‌پذیر است و امیدوارم در سال جدید شاهد تحقق بخش مهمی از برنامه‌های توسعه‌ای استان باشیم.

حق‌شناس همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راه‌آهن رشت–آستارا بیان کرد: این مسیر ریلی یک طرح ملی و فراملی است که تکمیل آن می‌تواند جایگاه گیلان را در مسیر کریدور شمال–جنوب تقویت کند، از این رو از دستگاه‌های اجرایی انتظار دارم روند کار را به شکل مستمر پیگیری کنند تا این پروژه مهم بدون وقفه و با سرعت بیشتری پیش برود.

وی با بیان اینکه تکمیل راه‌آهن رشت آستارا یکی از اهداف دولت است، گفت: تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان استان در سال پیش‌رو دنبال خواهد شد و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها، گام‌های مؤثری در جهت بهره‌برداری از این پروژه مهم برداشته شود.

استاندار گیلان به جایگاه فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت اشاره کرد و آن را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه‌ای استان دانست و بیان کرد: فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت نقشی اساسی در اتصال گیلان به مراکز اقتصادی، گردشگری و بازرگانی کشور دارد و توسعه آن می‌تواند ظرفیت‌های استان را در حوزه حمل‌ونقل هوایی به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

