رهاسازی آب سد قلعه‌چای به سمت دریاچه ارومیه/ افزایش ۷۹ سانتی متر تراز دریاچه
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی اعلام کرد: در پی اقدامات اجرایی برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، رهاسازی آب از سد قلعه‌چای به سمت این دریاچه از هشتم فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یوسف غفارزاده اظهار کرد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های مدیریت منابع آب و تقویت ورودی‌های دریاچه ارومیه انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط مناسب بارندگی و افزایش آورد رودخانه قلعه‌چای اظهار کرد: بارش‌های اخیر این امکان را فراهم کرده تا بخشی از ذخیره سد به‌صورت هدفمند برای کمک به دریاچه ارومیه رهاسازی شود، بدون آنکه خللی در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت شهرستان عجب‌شیر ایجاد شود.

وی با تأکید بر نقش مدیریت همزمان تأمین نیازها و ملاحظات زیست‌محیطی افزود: در شرایط فعلی، بهره‌برداری از منابع آب باید به‌گونه‌ای باشد که هم نیازهای مصرفی تأمین شود و هم روند احیای دریاچه تقویت شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی همچنین از همراهی کشاورزان منطقه قدردانی کرد و گفت: همکاری بهره‌برداران در مدیریت مصرف، نقش مهمی در اثربخشی این‌گونه اقدامات و بهبود شرایط منابع آبی دارد.

غفارزاده ادامه داد: رهاسازی آب از سد قلعه‌چای، بخشی از برنامه‌های مستمر برای تقویت جریان‌های ورودی به دریاچه ارومیه و بهبود شرایط آبی منطقه محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بهبود وضعیت آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: تراز دریاچه ارومیه در هفتم فروردین ۱۴۰۵ معادل ۱۲۷۰٫۴۵ متر است که نسبت به سال قبل در این موقع روند افزایشی نشان می دهد.

وی افزود: این مقدار تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته حدود ۷۹ سانتی افزایش یافته است.

