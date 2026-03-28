به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یوسف غفارزاده اظهار کرد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های مدیریت منابع آب و تقویت ورودی‌های دریاچه ارومیه انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط مناسب بارندگی و افزایش آورد رودخانه قلعه‌چای اظهار کرد: بارش‌های اخیر این امکان را فراهم کرده تا بخشی از ذخیره سد به‌صورت هدفمند برای کمک به دریاچه ارومیه رهاسازی شود، بدون آنکه خللی در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت شهرستان عجب‌شیر ایجاد شود.

وی با تأکید بر نقش مدیریت همزمان تأمین نیازها و ملاحظات زیست‌محیطی افزود: در شرایط فعلی، بهره‌برداری از منابع آب باید به‌گونه‌ای باشد که هم نیازهای مصرفی تأمین شود و هم روند احیای دریاچه تقویت شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی همچنین از همراهی کشاورزان منطقه قدردانی کرد و گفت: همکاری بهره‌برداران در مدیریت مصرف، نقش مهمی در اثربخشی این‌گونه اقدامات و بهبود شرایط منابع آبی دارد.

غفارزاده ادامه داد: رهاسازی آب از سد قلعه‌چای، بخشی از برنامه‌های مستمر برای تقویت جریان‌های ورودی به دریاچه ارومیه و بهبود شرایط آبی منطقه محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بهبود وضعیت آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: تراز دریاچه ارومیه در هفتم فروردین ۱۴۰۵ معادل ۱۲۷۰٫۴۵ متر است که نسبت به سال قبل در این موقع روند افزایشی نشان می دهد.

وی افزود: این مقدار تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته حدود ۷۹ سانتی افزایش یافته است.

