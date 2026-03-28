بازدید استاندار اصفهان از خانه های بمباران شده محله «هفتون» اصفهان
استاندار اصفهان در بازدید از منطقه هفتون دستور تسریع بازسازی واحدهای مسکونی بمباران شده این منطقه را صادر کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد روز شنبه در حاشیه بازدید از محله هفتون و ویرانههای به جامانده از حمله موشکی اخیر به این منطقه خطاب به اهالی اظهار داشت: چشم ایران به ایثار و استقامت شماست، همچون همیشه پای کار بمانید، ابتدا با شکوهی درخور، یاران و همسایگان شهید را تا عرش بدرقه کنید و سپس آستین همت را برای پاکسازی و آواربرداری محله بالا بزنید تا هفتون بار دیگر مهیای زندگی و بازسازی شود.
استاندار اصفهان ضمن همدردی عمیق با خانواده شهدای هفتون افزود: اولویت مدیریت استان، نوسازی سریع خانههای مردم و حراست قاطع از اموال آن ها همچنین بسیج همگانی برای اسکان اضطراری آسیبدیدگان است.
جمالی نژاد نوید داد: پس از تعریف سازوکار قانونی، نهضت بازسازی منازل تخریب شده با سرعت آغاز خواهد شد.
وی از اسکان اضطراری همه شهروندان آسیب دیده در بمباران مناطق مسکونی خبر داد و افزود: اگرچه شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن با تمام توان برای تامین محل اسکان موقت به میدان آمدهاند، اما روحیه پهلوانی اصفهانیها ایجاب میکند که در این شبهای سخت، هیچ خانوادهای بدون سرپناه نماند و کمکهای مردمی و همبستگی هممحلهایها کلید عبور از این بحران موقت است.
وی افزود: تیمهای ارزیاب صورتبرداری دقیق خسارات را انجام می دهند و سپس بازسازی جهادی همه خانههای آسیبدیده آغاز خواهد شد.
جمالی نژاد تاکید کرد: تا آخرین آجر و تا بازگشت آخرین خانواده به خانهاش، در کنار مردم خواهیم ماند.