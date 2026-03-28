بازدید استاندار اصفهان از خانه های بمباران شده محله «هفتون» اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد روز شنبه در حاشیه بازدید از محله هفتون و ویرانه‌های به‌ جامانده از حمله موشکی اخیر به این منطقه خطاب به اهالی اظهار داشت: چشم ایران به ایثار و استقامت شماست، همچون همیشه پای کار بمانید، ابتدا با شکوهی درخور، یاران و همسایگان شهید را تا عرش بدرقه کنید و سپس آستین همت را برای پاکسازی و آواربرداری محله بالا بزنید تا هفتون بار دیگر مهیای زندگی و بازسازی شود.

استاندار اصفهان ضمن همدردی عمیق با خانواده شهدای هفتون افزود: اولویت مدیریت استان، نوسازی سریع خانه‌های مردم و حراست قاطع از اموال آن ها همچنین بسیج همگانی برای اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان است.

جمالی نژاد نوید داد: پس از تعریف سازوکار قانونی، نهضت بازسازی منازل تخریب شده با سرعت آغاز خواهد شد.

وی از اسکان اضطراری همه شهروندان آسیب دیده در بمباران مناطق مسکونی خبر داد و افزود: اگرچه شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن با تمام توان برای تامین محل اسکان موقت به میدان آمده‌اند، اما روحیه پهلوانی اصفهانی‌ها ایجاب می‌کند که در این شب‌های سخت، هیچ خانواده‌ای بدون سرپناه نماند و کمک‌های مردمی و همبستگی هم‌محله‌ای‌ها کلید عبور از این بحران موقت است.

وی افزود: تیم‌های ارزیاب صورت‌برداری دقیق خسارات را انجام می دهند و سپس بازسازی جهادی همه خانه‌های آسیب‌دیده آغاز خواهد شد.

جمالی نژاد تاکید کرد: تا آخرین آجر و تا بازگشت آخرین خانواده به خانه‌اش، در کنار مردم خواهیم ماند.

