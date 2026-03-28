معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد؛

حمله دشمن به درمانگاه مجاور مدرسه شجره طیبه میناب

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: یک باب درمانگاه که در مجاورت مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب از توابع این استان قرار داشت، امروز مورد حمله پهپادی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و خساراتی به آن وارد شد.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این درمانگاه تحت عنوان درمانگاه شهید آبسالان که در مجاورت دبستان شجره طیبه میناب قرار دارد، ساعت 16 امروز مجدداً مورد حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

وی ادامه داد: دشمن امروز با چندین فروند پهپاد درمانگاه شهید آبسالان را مورد حمله قرار داده و خسارت‌هایی به انبارهای این مجموعه درمانی وارد کرد. این منطقه و مرکز در روز اول حمله به کشور نیز مورد حمله واقع شده و بر همین اساس تخلیه شده بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان اظهار داشت: خوشبختانه این حمله هیچگونه خسارت جانی در پی نداشته است. وضعیت محل وقوع حادثه تحت کنترل بوده و در انی راستا اقدامات لازم در خصوص بررسی ابعاد این حمله در دست انجام است.

نفیسی تصریح کرد: امروز تمام دنیا می‌داند که محدوده مورد حمله، به هیچ‌وجه نظامی نیست. اما مجدداً شاهد حمله به این محدوده هستیم که کاملاً عامدانه بودن حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و به شهادت رساندن 168 دانش‌آموزان و معلم را اثبات می‌کند.

