به گزارش ایلنا در قزوین، کیوان حسن‌پور با اعلام این خبر گفت: امنیت غذایی از اولویت ها و شاخص های کلیدی توسعه پایدار است و همکاران ما در سازمان تعاون روستایی و شبکه تعاون روستایی و روستابازارها در ایام نوروز نیز به خدمات‌رسانی خود ادامه می‌دهند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین افزود: تداوم خدمات‌رسانی در بخش کشاورزی و تأمین اقلام مورد نیاز، حتی در تعطیلات رسمی، نشان‌دهنده تعهد ما به جامعه روستایی و مصرف‌کنندگان است.

حسن‌پور تاکید کرد: در شبکه گسترده تعاون روستایی و مراکز روستا بازار، تمام تلاش خود را برای تأمین نیازهای ضروری مردم و پشتیبانی از تولیدکنندگان در این ایام به کار خواهیم گرفت و اطمینان می دهیم که این شبکه نقش خود را در تأمین امنیت غذایی و ایجاد ثبات در بازار به نحو احسن ایفا می کند.

وی بیان کرد: این اقدامات در راستای تحقق اهداف کلان سازمان مبنی بر حمایت از بخش کشاورزی، ارتقای سطح معیشت روستاییان و تضمین دسترسی شهروندان به محصولات باکیفیت و ارزان قیمت صورت می‌گیرد.

به گفته حسن پور سازمان تعاون روستایی استان قزوین آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی در طول ایام نوروز اعلام می‌دارد.