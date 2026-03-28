رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
گندمکاران قزوینی با تحویل گندم از خدمات کشاورزی بهرهمند میشوند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: گندمکاران برای بهرهمندی از خدمات کشاورزی در سال زراعی آینده بایستی محصول خود را به مراکز خرید تضمینی و سیلوهای استان تحویل دهند.
به گزارش ایلنا در قزوین، فرامرز حریریمقدم با اعلام این خبر گفت: هدف گذاری امسال استان خرید بیش از ۲۵۰ هزار تن گندم بوده که با تصمیم کارگروه برداشت غلات قزوین، کشاورزان میبایستی گندم تولیدی خود را به کارخانههای آرد و سیلو استان تحویل دهند تا بتوانند از خدمات این سازمان استفاده کنند.
وی با اشاره به شرایط مناسب بارندگیهای اخیر و تامین آب از شبکه دشت قزوین، خاطرنشان کرد: این شرایط میتواند زمینه تحقق برنامه خرید گندم پیشبینیشده را فراهم کند.
حریریمقدم با بیان اینکه در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ حدود ۲۰۵ هزار تن گندم در استان خریداری شد، تاکید کرد: پیشبینی میشود با تامین مناسب آب و نهادههای کشاورزی، میزان خرید در سال جاری به ۲۵۰ هزار تن نیز افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین خرید تضمینی گندم را از اولویتهای مهم این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به رطوبت مناسب خاک و ضرورت کنترل علفهای هرز، استفاده از فناوریهای نوین در مزارع گندم استان امری ضروری محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به شرایط رطوبتی مناسب خاک در بسیاری از مناطق استان، افزود: این شرایط در کنار مدیریت صحیح مزرعه میتواند به افزایش عملکرد محصول کمک کند، اما در عین حال احتمال رشد علفهای هرز نیز وجود دارد که لازم است کشاورزان نسبت به کنترل به موقع آن اقدام کنند.
حریریمقدم بر استفاده از فناوریهای نوین و روشهای علمی در مزارع گندم استان تاکید کرد و گفت: بهرهگیری از بذرهای اصلاحشده، مدیریت صحیح مصرف آب، استفاده بهینه از کودها و سموم و همچنین استفاده از ماشینآلات و فناوریهای جدید میتواند نقش موثری در افزایش سطح بهرهوری و کیفیت محصول داشته باشد.