امکان تایید دارو، تمدید نسخه و تشکیل پرونده پزشکی در اپلیکیشن «بله»

به گزارش ایلنا از البرز، شهرام کریم‌نژاد معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان البرز با اشاره به تسهیل فرایند تایید دارو، تمدید نسخه، تشکیل پرونده پزشکی و نشان دار کردن بیماران خاص و صعب العلاج، اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور و در راستای سهولت در انجام امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، امکان تایید دارو، تمدید نسخه، تشکیل پرونده پزشکی و نشان دار کردن بیماران از طریق اپلیکیشن «بله» برای بیمه شدگان و مستمری بگیران فراهم شده است.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز افزود: در فرآیند انجام امور مربوط به تأیید دارو، تمدید نسخه، تشکیل پرونده پزشکی و نشان دار کردن بیماران خاص و صعب العلاج تامین اجتماعی، امکان ارائه درخواست بصورت غیر حضوری و ارسال مدارک بیمار شامل تصویر کارت ملی، گواهی پزشک، پاتولوژی، سی تی اسکن و غیره فراهم شده و بیمه شدگان و مستمری بگیران می‌توانند با ارسال مدارک به یکی از شماره‌های 09904415843 و 09904265543 و 09902068532 در اپلیکیشن بله اقدام کنند.

وی ادامه داد: بیمه شدگان و مستمری بگیران می‌توانند تمامی مراحل انجام امور خود را از طریق شماره‌های مذکور در اپلیکیشن بله پیگیری کنند.

