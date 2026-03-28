خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان تایید دارو، تمدید نسخه و تشکیل پرونده پزشکی در اپلیکیشن «بله»

کد خبر : 1766208
لینک کوتاه کپی شد.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان البرز از امکان تایید دارو، تمدید نسخه، تشکیل پرونده پزشکی و نشان دار کردن بیماران خاص و صعب العلاج از طریق اپلیکیشن «بله» خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، شهرام کریم‌نژاد معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان البرز با اشاره به تسهیل فرایند تایید دارو، تمدید نسخه، تشکیل پرونده پزشکی و نشان دار کردن بیماران خاص و صعب العلاج، اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور و در راستای سهولت در انجام امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، امکان تایید دارو، تمدید نسخه، تشکیل پرونده پزشکی و نشان دار کردن بیماران از طریق اپلیکیشن «بله» برای بیمه شدگان و مستمری بگیران فراهم شده است.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز افزود: در فرآیند انجام امور مربوط به تأیید دارو، تمدید نسخه، تشکیل پرونده پزشکی و نشان دار کردن بیماران خاص و صعب العلاج تامین اجتماعی، امکان ارائه درخواست بصورت غیر حضوری و ارسال مدارک بیمار شامل تصویر کارت ملی، گواهی پزشک، پاتولوژی، سی تی اسکن و غیره فراهم شده و بیمه شدگان و مستمری بگیران می‌توانند با ارسال مدارک به یکی از شماره‌های 09904415843 و 09904265543 و 09902068532 در اپلیکیشن بله اقدام کنند. 

وی ادامه داد: بیمه شدگان و مستمری بگیران می‌توانند تمامی مراحل انجام امور خود را از طریق شماره‌های مذکور در اپلیکیشن بله پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار