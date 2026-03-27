English العربیه
سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود خبر داد:

خسارت به 30 هکتار اراضی کشاورزی شهرستان شاهرود در پی بارندگی و سیل

خسارت به 30 هکتار اراضی کشاورزی شهرستان شاهرود در پی بارندگی و سیل
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود همزمان با هشدار نارنجی و ورود سامانه بارشی شدید به این شهرستان و همچنین جاری شدن سیلاب در روزهای پایانی هفته نخست فروردین ماه 1405، به 30 هکتار از اراضی کشاورزی شاهرود و زیرساخت‌های عمرانی منطقه کلاته‌های غربی خسارت وارد شده است.

به گزارش ایلنا، محمدحسن غریب مجنی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بیشترین حجم آسیب‌ها مربوط به اراضی زراعی و جاده‌های بین مزارع روستای مزج است. همچنین بخشی از زیرساخت‌های بخش کشاورزی، به‌ویژه جاده‌های بین مزارع که نقش کلیدی در تردد بهره‌برداران دارد، دچار تخریب شد.

وی ادامه داد: تیم‌های کارشناسی این مدیریت بلافاصله پس از وقوع سیل در مناطق مختلف حضور یافتند و بررسی میدانی آسیب‌های وارده به مزارع، باغات، چاه‌های آب و جاده‌های بین مزارع را آغاز کرده‌اند. هدف از این بازدیدهای تخصصی، ارزیابی دقیق میزان خسارات وارد شده و تدوین گزارش‌های فنی است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود اظهار داشت: عملیات ارزیابی خسارت‌های وارد شده با جدیت در حال انجام است. در این راستا از طریق مراجع قانونی و استانی پیگیر تأمین اعتبارات و حمایت‌های لازم خواهیم بود تا روند بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

انتهای پیام/
