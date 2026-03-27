ضرورت استمرار تولید و پایش عملیاتی در واحدهای مرغداری گوشتی

‌به گزارش ایلنا، علی فلاحی با اشاره پایش مستمر و میدانی از واحدهای دام و طیور تصریح کرد: تیم‌های کارشناسی در سطح استان فارس موظف به رصد و پایش دقیق وضعیت جوجه‌ریزی در تمامی واحدهای مرغداری و ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های مربوطه هستند و تداوم فعالیت سالن‌های تولیدی به صورت مستمر گزارش می شود.

این مقام مسئول با توجه به تبیین اهمیت تداوم تولید و ترغیب تولیدکنندگان به فعالیت مستمر گفت: با تشکیل جلسات توجیهی و ارتباط مستقیم با مرغداران پیشرو و اتحادیه‌های شهرستانی، بر ضرورت حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از ایجاد خلاء در جوجه‌ریزی تأکید می شود.

به گفته وی؛ تبیین افق روشن بازار و حمایت‌های دولتی برای ایجاد انگیزه و رفع تردیدهای احتمالی تولیدکنندگان در دستور کار قرار است.

‌فلاحی، شناسایی و احصاء چالش‌های زیرساختی با توجه به نگرانی‌های موجود در خصوص پایداری انرژی را از دیگر مواردی عنوان کرد که لازم است از لحاظ وضعیت تاب‌آوری واحدهای مرغداری اعم از تجهیز به سیستم‌های دوگانه‌سوز، مولدهای برق اضطراری و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین بررسی و واحدهای آسیب‌پذیر شناسایی شوند.

وی همچنین بر انعکاس مشکلات و ارائه راهکار از سوی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها تاکید کرد و افزود: مدیران موظفند چالش‌های پیش روی مرغداران اعم از تأمین نهاده، نقدینگی، یا دغدغه‌های امنیتی و زیرساختی را به صورت مکتوب و طبقه‌بندی شده به این معاونت منعکس کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود همراه با گزارش مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی متناسب با بوم هر منطقه برای طرح در کارگروه‌های استانی ارائه شود.

