نبود هیچگونه خسارات جانی در سیل اخیر استان هرمزگان / خسارات مالی در حال ارزیابی است

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده به وضعیت جاده‌های استان هرمزگان اشاره داشته و در این رابطه افزود: برخی انسدادهای موقتی در غرب این استان و همچنین جاده بندر خمیر به بندرلنگه گزارش شده است که در این راستا همزمان با عملیات بازگشایی، مسیر دژگان به عنوان جاده جایگزین در دسترس رانندگان قرار گرفت.

وی به پیش‌بینی‌ها برای مسیرهای ارتباطی جایگزین اشاره کرده و ادامه داد: مسیر سیریک برای جایگزینی جاده جاسک به بشاگرد پیش‌بینی شده است. این مسیر هم شاهد انسداد موقتی بوده است. برخی آب‌گرفتگی‌ها نیز در معابر قشم، کیش و بندرعباس گزارش شده که با توجه به حجم بارندگی‌ها می توان آنها را طبیعی تلقی کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به وضعیت برخی خطوط شبکه برق و آسیب‌دیدگی آنها اشاره کرده و اظهار داشت: سیل و بارندگی اخیر موجب آسیب‌هایی به برخی خطوط ضعیف و متوسط شبکه برق و در نتیجه قطع برق مقطعی در برخی نقاط بندرعباس، قشم، بندرلنگه و سیریک شد که بیشتر آنها برطرف شده است.

حسن‌زاده تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان هرمزگان آماده‌باش کامل هستند. از شهروندان تقاضا می‌شود با توجه به تشدید و تداوم بارندگی تا روز شنبه، همچنان توصیه‌های ایمنی مانند پرهیز از ترددهای غیرضروری، تعطیلی فعالیت‌های دریایی، دوری از حاشیه رودخانه‌‌ها و نرفتن به سوی ارتفاعات را جدی بگیرند.

