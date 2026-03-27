خسارت پنج هزار و ۲۰۱ واحد آسیب دیده از جنگ در آذربایجان شرقی ارزیابی شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت الله سروری اظهار کرد: این تعداد واحد ارزیابی شده در ۱۳ شهر و ۱۲ روستای آذربایجان شرقی بوده و بر این اساس به طور تقریبی تمام واحدهای آسیب دیده یا خسارت دیده ارزیابی شده است.

وی افزود: شیشه ها و در و پنجره های یکهزار و ۵۸ واحد تجاری و مسکونی آسیب دیده در آذربایجان شرقی نیز پس از ارزیابی، نصب شده است.

وی اضافه کرد: اقدامات لازم جهت اسکان شهروندان نیز توسط متولیان و ستاد بحران استان انجام شده است.

سروری یادآوری کرد: وام ودیعه مسکن نیز به واحدهای مسکونی پرداخت می شود که پروانه و اقدامات ساخت آن توسط سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی رایگان خواهد بود.

