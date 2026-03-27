انسداد برخی محورهای مواصلاتی شهرستان گرمسار در پی وقوع سیلاب / بزرگراه تهران - مشهد باز است

به گزارش ایلنا، علی همتی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی بارش‌های شدید شب گذشته، در برخی محورهای اصلی و فرعی شهرستان گرمسار شاهد جاری شدن سیلاب هستیم. نیروهای ستاد بحران برای مدیریت وضعیت در حال رصد مستمر هستند.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: تمام دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد بحران از جمله راهداری، پلیس راه، هلال‌احمر، بخشداری‌ها، جهاد کشاورزی و اورژانس جاده‌ای، در محل‌های وقوع سیلاب حضور دارند و وضعیت را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

فرماندار شهرستان گرمسار به انسداد موقت بخشی از جاده اصلی در منطقه اشاره کرده و اظهار داشت: این اقدام به منظور حفظ جان مسافران و شهروندان و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از سیلاب انجام شده است. اما بزرگراه تهران - مشهد باز و تردد برقرار است.

همتی خطاب به شهروندان و مسافران استان سمنان تصریح کرد: از مسافران و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود تا زمان عادی شدن شرایط رفت‌وآمد و رفع انسدادها، در مکان‌های امن توقف کنند و از تردد غیرضروری در حاشیه مسیل‌ها و مناطق سیل‌زده خودداری کنند.

