خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار گرمسار خبر داد:

انسداد برخی محورهای مواصلاتی شهرستان گرمسار در پی وقوع سیلاب / بزرگراه تهران - مشهد باز است

کد خبر : 1765912
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان گرمسار به وقوع سیلاب در برخی محورهای مواصلاتی شهرستان اشاره کردهو گفت: در پی بارندگی‌های شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه 6 و 7 فروردین ماه، در بخش‌هایی از مسیرهای اصلی و فرعی این شهرستان سیلاب جاری شده است.

به گزارش ایلنا، علی همتی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی بارش‌های شدید شب گذشته، در برخی محورهای اصلی و فرعی شهرستان گرمسار شاهد جاری شدن سیلاب هستیم. نیروهای ستاد بحران برای مدیریت وضعیت در حال رصد مستمر هستند.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: تمام دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد بحران از جمله راهداری، پلیس راه، هلال‌احمر، بخشداری‌ها، جهاد کشاورزی و اورژانس جاده‌ای، در محل‌های وقوع سیلاب حضور دارند و وضعیت را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

فرماندار شهرستان گرمسار به انسداد موقت بخشی از جاده اصلی در منطقه اشاره کرده و اظهار داشت: این اقدام به منظور حفظ جان مسافران و شهروندان و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از سیلاب انجام شده است. اما بزرگراه تهران - مشهد باز و تردد برقرار است.

همتی خطاب به شهروندان و مسافران استان سمنان تصریح کرد: از مسافران و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود تا زمان عادی شدن شرایط رفت‌وآمد و رفع انسدادها، در مکان‌های امن توقف کنند و از تردد غیرضروری در حاشیه مسیل‌ها و مناطق سیل‌زده خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار