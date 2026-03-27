وقوع سیلاب و آبگرفتگی در ۲۵ شهرستان فارس/ ۴ فوتی و ۲ مفقودی تاکنون
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس از امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: نیروهای امدادی این جمعیت با حضور در مناطق درگیر، خدمات امدادی لازم را به شهروندان ارائه می‌دهند.

به گزارش ایلنا، حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: در پی بارش‌های اخیر و بروز سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق، در مجموع ۲۸ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که ۲۵ شهرستان را درگیر کرد.

وی افزود: در جریان این حوادث، ۱۴۹ نفر از امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر با بهره‌گیری از تجهیزات و ۳۰ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را انجام دادند.

درویشی با اشاره به مناطق درگیر این حوادث گفت: در پی بارندگی‌های اخیر و وقوع سیلاب و آبگرفتگی، در شهرستان فیروزآباد ۳ نفر جان باختند. در جهرم نیز یک نفر فوت شده و ۲ نفر مفقود هستند. همچنین به عشایر شهرستان قیروکارزین خدمات امدادرسانی ارائه شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس ادامه داد: امدادگران این جمعیت با حضور در مناطق آسیب‌دیده اقداماتی از جمله تخلیه آب از منازل مسکونی، رهاسازی افراد و خودروهای گرفتار در سیلاب و مسیرهای آبگرفته، انتقال افراد به نقاط امن و ارائه خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان را انجام دادند.

وی با اشاره به حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده گفت: در جریان این عملیات‌ها، اقلام زیستی شامل چادر اسکان اضطراری، پتو، موکت، بسته‌های غذایی، وسایل گرمایشی و روشنایی و سایر اقلام ضروری میان خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع شد تا بخشی از نیازهای اولیه آنان تأمین شود.

درویشی با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر استان فارس همچنان در حال امدادرسانی هستند و گزارش نهایی امدادرسانی به مردم متعاقبا اعلام می شود.

