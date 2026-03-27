سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با ایلنا:
ناکامی دشمنان در تحقق ۴ هدف اصلی علیه ایران/ شکست دشمن در جنگ ارادهها و تابآوری قطعی است
تامین ۹۰ درصد آب شرب کشورهای منطقه از طریق آبشیرینکنها
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهدافی که از ابتدای درگیریها از سوی دشمنان دنبال شده است، گفت: در تحلیل کلان میتوان گفت آمریکا و هم پیمانانش از آغاز این جنگ ۴ هدف اصلی را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اظهارات خود و همپیمانانش مطرح کرده بود که شامل از بین بردن توان موشکی ایران، نابودی صنعت هستهای کشور، ساقط کردن نظام اسلامی و در نهایت تجزیه ایران میشد.
سید اسماعیل حسینی در گفت و گو با ایلنا افزود: با صلابتی که از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشان داده شد و همچنین با حضور در صحنه و اتحاد گستردهای که میان مردم شکل گرفت، دشمنان در دستیابی به هیچیک از این چهار هدف موفق نشدند و عملاً در تحقق آنها با شکست مواجه شدند.
تمرکز دشمن به موضوع تنگه هرمز تغییر یافته است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه به نظر میرسد پس از ناکامی در تحقق اهداف اولیه، تمرکز طرف مقابل به موضوع تنگه هرمز تغییر یافته است، تصریح کرد: بسیاری از تحلیلگران حوزه راهبردی معتقدند حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز میتواند در تعیین نتیجه نهایی این جنگ نقش تعیینکننده داشته باشد؛ از همین رو آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها حتی اگر به نتایجی دست یابند و اعلام پیروزی کنند، در صورتی که کنترل تنگه هرمز همچنان در اختیار ایران باشد، این پیروزی برای آنها قابل پذیرش نخواهد بود.
وی یادآور شد: بر همین اساس، تلاش برای باز کردن تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی اقدامات آنها تبدیل شده است. با این حال، این تلاشها در عرصه نظامی تاکنون نتیجهای نداشته و آنها نتوانستهاند به هدف خود در این زمینه دست پیدا کنند.
تهدیدات روانی و اقدامات رسانهای دشمن
نماینده شیراز و زرقان در مجلس خاطرنشان کرد: در پی این ناکامی، رویکرد جدیدی در دستور کار قرار گرفته که میتوان از آن به عنوان جنگ ارادهها و جنگ تابآوری ملتها یاد کرد. در این چارچوب، مجموعهای از اقدامات رسانهای، روانی و تهدیدات مختلف در دستور کار قرار گرفته تا از یک سو بر تصمیمگیران کشور فشار وارد شود و از سوی دیگر مقاومت و تابآوری مردم ایران تضعیف شود.
وی با اشاره به برخی تهدیدها و فضاسازیهای مطرحشده در روزهای اخیر گفت: طرح موضوعاتی مانند تهدید به تصرف جزایر ایرانی، تهدید به حضور نظامی در برخی مناطق، یا ادعاهایی درباره هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی کشور و حتی تعیین ضربالاجلهایی برای حمله به شبکه برق یا تأسیسات انرژی، در همین چارچوب قابل تحلیل است و هدف از آنها ایجاد فشار روانی و سیاسی بر ایران برای تغییر شرایط در تنگه هرمز است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه در صورت تداوم همبستگی موجود، این مرحله نیز با شکست دشمن همراه خواهد شد، افزود: اگر نیروهای مسلح، مسئولان و ملت ایران همان روندی را که تاکنون دنبال کردهاند ادامه دهند، شکست دشمن در این جنگ ارادهها و جنگ تابآوری نیز قطعی خواهد بود.
زیرساخت های انرژی در هیچ کشوری از اصابت موشک مصون نیست
وی با اشاره به موضوع زیرساختهای انرژی و آنچه این روزها درباره حمله به زیرساختها مطرح میشود، عنوان کرد: زیرساختهای حوزه انرژی در همه کشورهای جهان به طور طبیعی در برابر حملات نظامی آسیبپذیر هستند، زیرا نیروگاهها، پالایشگاهها، ایستگاههای گاز و پستهای برق در هیچ کشوری به گونهای ساخته نمیشوند که به طور کامل در برابر اصابت موشک مصون باشند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: با وجود این واقعیت، مسئله مهم مقایسه میزان آسیبپذیری کشورهاست؛ آسیبپذیری دشمنان ایران در حوزه زیرساختهای انرژی به مراتب بیشتر از ایران است.
وی توضیح داد: در حوزه نیروگاههای برق، ایران بیش از ۲۰۰ نیروگاه شامل نیروگاههای حرارتی، برقآبی، هستهای و تجدیدپذیر دارد که از این میان بیش از ۸۰ نیروگاه در زمره نیروگاههای بزرگ محسوب میشوند. در مقابل، برخی دشمنان ایران از جمله رژیم صهیونیستی و برخی متحدان منطقهای آن تنها حدود ۵ تا ۶ نیروگاه دارند که بیش از نیمی از برق آنها را تأمین میکند و مجموع نیروگاههای بزرگ و کوچک آنها حتی به تعداد نیروگاههای بزرگ ایران نیز نمیرسد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: در حوزه آب شرب نیز وابستگی ایران به آبشیرینکنها کمتر از ۳ درصد است، در حالی که در برخی کشورهای منطقه بین ۴۰ تا ۹۰ درصد آب شرب از طریق آبشیرینکنها تأمین میشود و این تأسیسات نیز به شدت وابسته به برق هستند؛ بنابراین هرگونه اختلال در شبکه برق میتواند به سرعت تأمین آب آنها را با مشکل مواجه کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین به حوزه سوخت اشاره کرد و هشدار داد: سوخت مورد نیاز رژیم صهیونیستی عمدتاً توسط دو پالایشگاه تأمین میشود و به طور مثال پالایشگاه حیفا بیش از ۶۰ درصد سوخت مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی را تأمین میکند، در حالی که تعداد پالایشگاههای ایران چندین برابر است و این تأسیسات در گستره وسیع جغرافیایی کشور توزیع شدهاند.
وی تأکید کرد: با توجه به این شرایط، در صورت ورود به جنگ زیرساختها، طرف مقابل با آسیبپذیری بیشتری مواجه خواهد شد و نیروهای مسلح ایران نیز توان پاسخگویی قاطع را دارند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس گفت: باید توجه داشت که ایران با دشمنی مواجه است که برای رسیدن به اهداف خود محدودیت چندانی قائل نیست و سابقه حمله به اهداف غیرنظامی از جمله مدارس نیز در کارنامه آن دیده میشود؛ بنابراین احتمال اقدام علیه زیرساختها نیز قابل تصور است.
وی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت شرایط افزود: همانگونه که مردم در هفتههای اخیر حضوری فعال و جهادی در صحنه داشتهاند، لازم است در حوزه مصرف انرژی نیز با رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی در برق، گاز و آب به مدیریت شرایط کمک کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اشاره به گستردگی جغرافیایی ایران و تنوع منابع انرژی گفت: پراکندگی زیرساختها، وسعت سرزمینی و تنوع شبکههای تأمین انرژی در کشور باعث شده میزان آسیبپذیری ایران نسبت به برخی کشورها کمتر باشد.
افزایش سطح تابآوری اجتماعی کشور در ۵ دهه گذشته
وی با اشاره به تجربه چند دهه تحریم علیه ایران اظهار کرد: ملت ایران طی حدود ۴ تا ۵ دهه گذشته تحت شدیدترین تحریمها از سوی دهها کشور قرار داشته و همین مسئله موجب افزایش سطح تابآوری اجتماعی شده است.
به گفته حسینی، تابآوری جامعه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر است و حضور مردم در صحنه با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز نشاندهنده همین ظرفیت است.