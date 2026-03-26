اسامی ۲۳ شهید حمله سحرگاه امروز به محله هفتون اصفهان اعلام شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، اسامی ۲۳ نفر از شهدای حمله بامدادی سحرگاه پنجشنبه دشمن آمریکایی صهیونیستی به محله هفتون اصفهان اعلام شد.

در حمله به محله هفتون اصفهان، تعدادی از منازل مسکونی هدف قرار گرفت و ۲۳ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند که اسامی شهدای این حادثه به شرح زیر است:

شهید محمد خودسیانی، شهید فاطمه براتی، شهید حسن خودسیانی، شهید مریم مسائلی، شهید ریحانه خودسیانی، شهید محمدطاها خودسیانی، شهید امیرقلی اصلانی، شهید قدم‌خیر رحیمی، شهید مهدی اصلانی، شهید مبینا سپیانی، شهید محمدرضا مهدور، شهید خدیجه شمسی، شهید سجاد مهدور، شهید مرتضی مهدور، شهید ابوالفضل مهدور، شهید مصطفی مهدور، شهید مهری مهدور، شهید غلام‌حسین مهدور، شهید عفت دویستی، شهید حسین ملکی، شهید شاهین ملکی، شهید شایان ملکی و شهید مهرداد مغنی‌پور.

پیش از این اکبر صالحی، معاون امنیتی، انتظامی استاندار اصفهان از شهادت ۳۰ شهروند اصفهانی در تهاجم وحشیانه آمریکایی - صهیونیستی به مناطق مسکونی خبر داده و اعلام کرده بود:در بین شهدا تعدادی زیادی زن و کودک وجود دارد.

