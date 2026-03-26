به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه صادره در اسفند ماه سال گذشته همچنان به قوت خود باقی است و مبنای عمل فعالیت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی قرار خواهد گرفت.

وی به بخشنامه مذکور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، استانداران در چارچوب اختیارات خود می‌توانند نسبت به نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در استان تحت مدیریت خود تصمیم‌گیری کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی اظهار داشت: نحوه اجرای دورکاری و تعیین سازوکارهای مربوطه، از سوی بالاترین مقام هر اداره و یا دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود و لازم است مدیران در این زمینه برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

میرزایی تصریح کرد: بر این اساس همچنان اولویت استفاده از ظرفیت دورکاری برای بانوان دارای فرزند کمتر از 6 سال یا دارای فرزند معلول، کارکنان دارای بیماری‌های صعب‌العلاج به ویژه بیماری‌های ریوی و قلبی و همچنین افراد دارای معلولیت خواهد بود.

وی بیان داشت: بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار سیاست‌های حمایتی در حوزه نیروی انسانی مورد تأکید قرار دارد. تداوم مدیریت بهینه منابع انسانی و ارائه خدمات مطلوب به مردم، در چارچوب بخشنامه‌های ابلاغی ضرورت دارد.

