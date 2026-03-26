هشدار وقوع خشکسالی در 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران

به گزارش ایلنا، حیدر داوودیان افزود: به دلیل کاهش 18 درصدی بارندگی‌ها، روان‌آب‌های رودخانه‌ای در استان مازندران نسبت به دراز مدت 32 درصد کاهش داشته است. این موضوع نگرانی‌ها را برای تنش آبی در زمین‌های کشاورزی مازندران افزایش داده است.

وی به حجم آب‌گیری مخازن سدهای استان مازندران اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: تاکنون 61 درصد از مخازن سدهای این استان پر شده است. بر این اساس باید از همین میزان در فصل کشت سال جاری استفاده شود و در اختیار کشاورزان استان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران به راهکارهای مدیریت منابع آب اشاره کرده و اظهار داشت: آماده‌سازی بهنگام زمین‌های کشاورزی، تغیر الگوی کشت و پرهیز از کشت دوم از مهمترین راهکارهای مدیریت آب کشاورزی در سال زراعی جدید است.

داوودیان تصریح کرد: اجرای کشت دوم موجب پایین آمدن سطح آب سفره‌های زیرزمینی به ویژه در مناطق مرکزی و شرقی استان مازندران شده است. از کشاورزان استان مازندران تقاضا می‌شود عملیات آماده‌سازی زمین‌های کشا.رزی خود را به تعویق نیندازند.

وی به تعداد سدهای استان مازندران و میزان ظرفیت این سدها اشاره کرده و بیان داشت: این استان 11 سد به ظرفیت 440 میلیون متر مکعب آب دارد. عملیات رهاسازی آب سدهای مازندران نیز از اوایل اردیبهشت آغاز و تا ابتدای تابستان ادامه خواهد داشت.

