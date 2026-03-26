محور ایذه به لردگان تا اطلاع بعدی مسدود است
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: در پی صدور هشدار نارنجی بارندگی و احتمال ریزش تونلها از امروز محور ایذه به لردگان تا اطلاع بعدی مسدود است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند امروز پنجشنبه ضمن اشاره به هشدار سطح نارنجی و پیشبینی بارش ۱۵۰ میلیمتری باران در محورهای خوزستان، بیان کرد: تردد وسایل نقلیه سبک، نیمه سنگین و سنگین از محور ایذه_ دهدز_لردگان و برعکس از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه ۶ فروردین تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وی افزود: رانندگان میتوانند از خوزستان تا چهار محال بختیاری از مسیر آزادراه پل زال تردد کنند.
سرهنگ حسنوند تاکید کرد: با توجه به افزایش حجم مسافرتهای نوروزی و وقوع بارندگی شدید در محورهای استان رانندگان توصیههای ایمنی و فاصله مطمئن را رعایت کنند.