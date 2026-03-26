دادستان مرکز استان خبر داد:

صدور حکم توقیف اموال همراهان با دشمن در خراسان رضوی

دادستان مرکز استان خراسان رضوی به صدور حکم برای همراهان با دشمنان کشور اشاره کرده و گفت: حکم شناسایی و توقیف اموال افرادی که با رژیم خبیث صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در این استان همکاری اطلاعاتی دارند، صادر شده است.

به گزارش ایلنا، حسن همتی‌فر افزود: این اقدام پیرو دستور دادستان کل کشور و بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی صورت گرفته است.

وی به وظایفی که در این راستا بر عهده ضابطین قضایی گذاشته شده است اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بر این اساس ضابطین قضایی استان خراسان رضوی موظف به شناسایی این افراد در استان هستند و اموال آنها شناسایی، توقیف و مصادره شود.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی اظهار داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت داشتن هرگونه اطلاعات در این زمینه از طریق شماره تلفن‌های 110، 113 یا 114 موضوع را اطلاع دهند و یا به دادسرای مرکز استان و دادستانی‌های شهرستان‌ها مراجعه کنند.

