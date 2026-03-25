به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز یعقوب هوشیار در بازدید از این پروژه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اینکه علیرغم شرایط خاص کشور به دلیل حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی پروژه عمارت کلاه فرنگی بدون تعطیلی و با جدیت در حال اجراست، افزود: همزمان با اجرای نماکاری عمارت کلاه فرنگی پارک باغشمال، نازک کاری و نصب تاسیسات داخلی این پروژه نیز در حال اجراست.

وی گفت: همچنین طی هفته بعد پنجره‌های چوبی این پروژه نصب خواهد شد.

شهردار ادامه داد: علاوه بر نماکاری این پروژه، کف‌سازی مسیر منتهی به ضلع جنوبی عمارت کلاه‌فرنگی نیز در۲۰۰۰۰ متر مربع به اتمام رسیده و در کنار آن عملیات احداث آبنما در دو ضلع این عمارت در حال انجام است که همزمان با افتتاح این پروژه به بهره‌برداری می رسند.

وی افزود: پروژه عمارت کلاه‌فرنگی یکی از پروژه‌های فرهنگی منطقه برای بازیابی هویت تاریخی تبریز در محدوده مجموعه فرهنگی پارک باغشمال است که در اردیبهشت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی، کاربری عمارت کلاه‌فرنگی را فرهنگی اعلام کرد و افزود: اجرای این پروژه در راستای احیای هویت تاریخی محدوده پارک باغشمال است.

